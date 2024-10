Apple v minulosti aktivně propagoval emulátory her, i Jobs byl jejich příznivcem. Takto představil PlayStation na Macu

Apple nebyl vždycky zaměřený proti herním emulátorům

Na přelomu milénia je dokonce aktivně propagoval na své keynote

Proti nebyl ani tehdejší ředitel Applu, Steve Jobs

Dlouhá léta platila platforma iOS za nepřístupnou pro vývojáře emulátorů starých konzolí. Apple jednoduše nechtěl, aby se v obchodě s aplikacemi App Store objevovaly nástroje, které mohly potenciálně napomáhat k porušování autorských práv. To se změnilo až v poslední době, kdy začaly i pro Apple platit nařízení Evropské unie, které jej donutily svůj postoj přehodnotit. Nebylo tomu tak ale vždycky. Paradoxně v minulosti, ještě za časů Steva Jobse, byl gigant z Cupertina otevřený emulátorům a dokonce je aktivně propagoval.

Emulátory nebyly u Applu vždy nevítané

V roce 1999, když se Apple chystal oznámit vylepšení pro iMac G3 a nový Power Mac G3 na Macworld Expo, chválil na pódiu Steve Jobs počítače Mac také jako skvělá zařízení pro hraní her. Společně s Phillem Schillerem odhalili přítomným divákům také emulátor Virtual Game Station od Connectix, který byl prvním emulátorem platformy PlayStation, jenž dokázal spustit hry při plné rychlosti na jakékoli platformě. Virtual Game Station byl nicméně uveden jako první na Mac, přičemž jeho funkčnost demonstroval Schiller hraním hry Crash Bandicoot: Warped přímo během keynote.

„Našim cílem je mít nejlepší stroje pro hraní her na světě,“ řekl tehdy Jobs, když porovnával Mac s prvním PlayStationem, jenž byl v té době obecně považován za nejpopulárnější platformu pro hraní her. „Nebylo by skvělé, kdybychom si mohli zahrát některé z těchto titulů taky?,“ vznesl Jobs otázku těsně před odhalením Virtual Game Station. „To je fenomenální nápad,“ přizvukoval mu tehdy Schiller.

Emulátor byl v prodeji za cenu 49 dolarů (cca 2200 korun bez daně při započtení inflace) a byl kompatibilní pouze s originálními hrami pro PlayStation. Asi není žádným překvapením, že Sony se tato myšlenka příliš nelíbila a podala proti firmě Connectix žalobu pro porušení autorských práv. Co však překvapením je je skutečnost, že společnost Connectix soudní při vyhrála. Japonský gigant tak musel výrobce emulátoru odkoupit, aby jej mohl legálně ukončit.