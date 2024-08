Peklo zamrzlo: Apple oficiálně otevřel dveře emulátorům starých her

Apple v nových podmínkách App Storu vysloveně povoluje emulátory PC her

Dříve firma slovíčkařila a nějakou dobu byly povolené pouze emulátory konzolových her

Apple se k emulátorům, stejně jako třeba ke streamování her stavěl nekompromisně

Apple aktualizoval podmínky pro App Store a oficiálně povolil emulátory nejen konzolových, ale i počítačových her, což bylo ještě nedávno naprosto nemyslitelné.

Zásadní odklon

Čerstvě oznámená změna tak otevírá za určitých podmínek dveře nové vlně emulátorových aplikací na zařízeních se systémem iOS. V aktualizovaných pokynech se nyní výslovně uvádí, že „aplikace pro emulátory retro herních konzolí a PC mohou nabízet stahování her“.

Taková revize pravidel představuje zásadní odklon od předchozího postoje Applu, který byl poměrně nekompromisní. Zakazoval totiž drtivou většinu emulátorů, a to v rámci zásad omezujících aplikace spouštějící externí kód.

Rozhodnutí zahrnout emulátory PC vedle emulátorů retro herních konzolí řeší nedávné zmatky v komunitě vývojářů. Začátkem tohoto roku totiž Apple zmírnil svá pravidla a povolil „aplikace pro emulátory retro herních konzolí“, což vedlo ke schválení emulátorů pro různé herní platformy. PC emulátory se do téhle definice Applu ale nevešly, a tak šly tehdy z kola ven, což jejich vývojáře přirozeně moc nepotěšilo.

Není PC jako konzole

Vývojáři populárních emulátorů pro PC, jako jsou UTM a iDOS, se již dříve setkali s odmítnutím při předkládání svých aplikací podle nových pravidel. Vývojáři UTM bylo sděleno, že „PC není konzole“.

Aktuální úprava podmínek tak tuto nesrovnalost vyjasňuje a na iOS se tak mohou nově konečně objevit herní emulátory všeho druhu. Na druhou stranu je potřeba pamatovat na fakt, že i po nové aktualizaci podmínek nejde o žádný divoký západ a emulační aplikace musí dodržovat stále striktní pokyny Applu týkající se ochrany osobních údajů, musí umožňovat filtrování nevhodného materiálu a pro nabídku digitálního zboží a služeb musí používat jasně označené nákupy v aplikaci.

Změna zásad představuje významný vývoj v přístupu Applu k softwaru třetích stran na iOS. Po léta byl App Store nesmírně restriktivní, zejména pokud jde právě o emulátory a aplikace schopné spouštět externí kód. Dřívější politika umožňovala pouze aplikace pro retro hry první strany, jako například Greatest Hits od Atari, zatímco emulátory třetích stran pro populární platformy, jako je Nintendo a Sony, firma bez diskuze zakazovala.

Google i Microsoft versus Apple

Své o tom ví i Microsoft či Google, kteří se svými aplikacemi u Applu v minulosti tvrdě narazili. V kontextu aktuálních rozvolnění pravidel totiž stojí za připomenutí, že to není tak dávno, co se Microsoft zkoušel dostat na App Store se svou službou pro streamování her xCloud, jen aby mu Apple zabouchl dveře přímo před nosem. Zásady Applu totiž vyžadovaly, aby všechny aplikace byly individuálně přezkoumávány, což na iPhonech de facto znemožnilo provoz cloudových herních služeb, jako jsou xCloud a také Google Stadia. Apple tehdy uvedl, že tyto služby porušují jeho pravidla, protože nabízejí přístup k aplikacím (= hrám), které Apple nemůže individuálně přezkoumat.

V pravidlech App Store byly totiž výslovně uvedeny požadavky, které cloudové herní služby v té době nemohly splnit. Směrnice například nařizovaly, že aplikace pro vzdálenou plochu se musí připojit k hostitelskému zařízení ve vlastnictví uživatele a veškerý software nebo služby musí být spuštěny na samotném hostitelském zařízení. To bylo neslučitelné s cloudovými herními službami, kde hry běžely na vzdálených serverech. Kromě toho Apple taky požadoval, aby aplikace nepřipomínaly rozhraní podobné obchodu nebo neobsahovaly možnosti procházení a nákupu softwaru, který uživatel nevlastní. Což je se službou pro cloudové hraní v praxi jen těžko slučitelné.

V důsledku toho přišli uživatelé iOS o vlnu cloudových her zaměřených na mobilní zařízení, kterou vedl xCloud. Existovaly sice jiné aplikace, jako například řešení využívaná službami jako Shadow a Steam Link. Ty ale vyžadovaly výrazné změny základních funkcí, což v té době nebylo pro všechny poskytovatele cloudového hraní proveditelné.

Ledy se hnuly až letos, kdy to sice pořád není ideální, ale zájemci o provozování cloudového hraní na iOS nově čelí výrazně menším omezením. Apple v lednu aktualizoval své podmínky a umožňuje vývojářům předložit jedinou aplikaci schopnou streamovat celý její herní katalog, namísto nesmyslného vyžadování samostatného schvalování každé položky z katalogu zvlášť.

Dříve totiž museli vývojáři pro streamování her přesměrovat uživatele na prohlížeče jako Safari nebo Chrome a každá katalogová aplikace musela odkazovat na produktovou stránku každé hry v App Store. Takovým krkolomným „řešením“ a vůbec obcházení pravidel je tedy snad už definitivní konec.

Regulace, nebo autentická ochota?

Otázkou je, proč Apple něco takového vlastně vůbec zavádí, když byl tolik let tak striktně a tak nekompromisně proti. Na jedné straně to může být větší tlak veřejnosti a obecný kontext trhu, kdy Apple konečně zavedl či zavádí „novinky“ typu podpora RCS, nebo mnohem větší upravitelnost vzhledu domovské obrazovky.

Na druhé straně to ale může být i větší tlak regulátorů, kdy je Apple stále pod větším drobnohledem. A samozřejmě, o pouze o samotné emulátory starých her tu nejde, ale jedna „regulační“ kauza za druhou, v čele s celou táhnoucí se situací kolem Fortnite a alternativních obchodů s aplikacemi mohou vést ve výsledku k tomu, že Apple bude nově přeci jen o něco více otevřený změnám. A to včetně emulátorů.

Nakonec bude zajímavé sledovat, kam až emulace dojde. Retro hry jsou totiž jedna věc, ale co starý software, první aplikace App Storu, nebo ve výsledku třeba i celé staré operační systémy? Klidně tak může přijít doba, kdy si na iPhonu budeme moct oficiálně, legálně a bez problémů emulovat některou ze starších verzí Windows. Brzy to ale nejspíš nebude.