Nintendo Switch na steroidech! Nadšenec konzoli přetaktoval a získal extrémní výkon

Nadšenec se pustil do extrémního přetaktování konzole Nintendo Switch

Čipset Tegra X1 na steroidech si dokázal poradit i s náročným emulátorem Dolphin GameCube/Wii

Ani při svém vydání v roce 2017 nebylo možné populární herní konzoli Nintendo Switch považovat za vyloženě výkonný hardware. Tato skutečnost však ani v nejmenším neodradila zapálené fanoušky od toho, aby s konzolí prováděli různé husarské kousky včetně extrémního navyšování taktů. A s „trochou“ experimentování se právě po přetaktování podařilo nadšencům dosáhnout více než působivých výsledků v některých benchmarkových testech, nemluvě o poměrně pohodlném spuštění emulátoru Dolphin GameCube.

Tegra na steroidech

Za vše mluví výsledky nedávného testování, do kterého se před několika dny pustil autor YouTube kanálu s názvem „naga“. Extrémní zátěžová zkouška se uskutečnila v prostředí operačního systému na bázi Linuxu s názvem L4T Ubuntu a nutno podoktnout, že soudě podle výsledků se čipset Tegra X1 od Nvidie dostal z pohledu výkonu na úplně jinou úroveň.

Přetaktovaná Tegra dosáhla působivých výsledků v testech jako Membench, Cuda95 či Geekbench 6. Čipová sada si překvapivě dobře poradila také s emulátorem Dolphin GameCube/Wii – prakticky vůbec se nezadýchala při spuštěné hře Mario Kart Wii v rozlišení 1080p, přičemž počet snímků za vteřinu se povětšinou pohyboval kolem 60, byť s občasnými propady a záseky.

Zelda ve 2K?

Díky několika dalším testům jsme se už v minulých měsících mohli přesvědčit, co všechno přetaktované Nintendo Switch vlastně dokáže. Jeden z dřívějších experimentů například ukázal, jak si – z dnešního ohledu již technologicky překonaná – konzole dokáže s pomocí vyššího taktu a 8 GB operační paměti poradit se hrou Zelda: Tears of the Kingdom ve více než 60 FPS v nativním rozlišení, a dokonce až 30 FPS v rozlišení 1440p.

Pokud nástupce Switche skutečně dorazí na trh s podporou zpětné kompatibility, jak se v zákulisí čile spekuluje, neměl by mít alespoň zpočátku velké problémy se spuštěním současných her s dostatečným výkonem i kvalitou obrazu, a to díky podpoře DLSS či 12 GB operační paměti LPDDR5X, která by měla vývojářům umožnit například lepší kvalitu textur než u Xboxu Series S.