Neuvěřitelně levný Galaxy Fold od Escobara dorazil k prvním zájemcům

Když se před nedávnem na mobilní scéně objevila značka Escobar, která slibovala levné ohebné smartphony za lidové ceny, způsobilo to poprask. Prvotina značky jménem Fold 1 však byl jen přebrandovaný Royole Flexpai a po objednání přišla klientům domů pouze kniha o rodu Escobarů a také oznámení, že místo Foldu 1 dostanou Fold 2. O druhém jmenovaném jsme psali nedávno a jedná se opět o pouhé přelepení loga, obrandování krytu a změnu tapety. Obětním beránkem se tentokrát stal Samsung Galaxy Fold.

Britský Youtuber Arun Maini, který je známější pod názvem YouTube kanálu MrWhoseTheBoss, si v rámci experimentu objednal původní model Escobar Fold 1. Stalo se mu přesně to, co ostatním kupujícím. Přišla kniha o společnosti Escobar Inc. a ujištění, že každý, kdo si objednal první verzi, dostane automaticky vylepšenou verzi – Escobar Fold 2.

Zde sám autor videa ale zmiňuje, že mohl být záměrně identifikován a společnost se k němu mohla zachovat jinak než k jiným zákazníkům právě díky jeho vlivu na YouTube. V unboxing videu je vidět, že se skutečně jedná o pravý Samsung Galaxy Fold, který prošel pouze drobnými, kosmetickými změnami.

První zájemci už dostali Escobar Fold 2

MrWhoseTheBoss proto zdůrazňuje, že ani tak nikomu nedoporučuje objednat si Escobar Fold 1 či 2. Kromě něj telefon v posledním týdnu sice obdrželo i několik dalších zájemců, kteří se o své dojmy rovněž podělili na YouTube, ale i tak je možné, že jde jen o cílenou kampaň společnosti, která má podpořit „důvěryhodnost“.

Do té doby, než na internetu pomine vlna nevole od ostatních čekatelů na zázračně levný telefon (399 USD, tedy zhruba 9 200 Kč) s ohebným displejem (respektive než značka skutečně začne slíbené telefony rozesílat všem zájemcům), nedoporučujeme objednávku na webu prodejce realizovat. Následující týdny či měsíce ukážou, zda se skutečně jednalo o jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu, nebo dobře promyšlený podvod.

Společnost údajně pracuje na svém vlastním telefonu, který by konkuroval zavedeným výrobcům. Andy Rubin měl podobný plán a nedávno v něm selhal. Pokud to nedokázal otec Androidu, pochybujeme, že by se to povedlo bratrovi narkobarona.