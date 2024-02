Neuvěřitelná kvalita fotek! Google investoval do AI, ze které vám spadne čelist

Firma Glass Imaging dokáže dramaticky vylepšit mobilní fotografie

Její řešení spočívá ve zpracování surových informací umělou inteligencí

Google do této společnosti investoval téměř 10 milionů dolarů

Prezentované výsledky působí téměř neuvěřitelně, kvalita je neskutečná

Glass Imaging je mladá společnost, která využívá umělé inteligence ke zvýšení kvality mobilních fotografií. Její software již dříve dokázal, že zvládne „vymáčknout“ z mobilních snímačů výrazně lepší výsledky, než smartphony standardně nabízejí. Finální fotografie jsou natolik působivé, že se o Glass Imaging začal zajímat sám Google.

AI vymáčkne z mobilních fotočipů maximum

Technologie společnosti Glass Imaging spočívá ve využívání umělé inteligence ke zpracování surových dat z mobilních snímačů. Firma se chlubí, že na rozdíl od samotných výrobců smartphonů dokáže odemknout plný potenciál senzorů, a to hned na několika frontách – její software GlassAI umí eliminovat nedostatky čoček, opravovat optické aberace, odstraňovat šum a zvyšovat ostrost a detaily jednotlivých fotografií.

Glass Imaging cvičí pro tyto účely neuronové sítě, a to každý jednotlivý snímač zvlášť v několika různých režimech – za zhoršeného osvětlení, při velké míře přiblížení apod. Jakmile je síť vycvičena, probíhá optimalizace z hlediska spotřeby energie. Celý proces učení trvá několik dní a jeho jedinou nevýhodou má být delší doba zpracování surových snímků. Výhodu tak mají výkonnější smartphony.

Méně šumu, více detailů

Aby firma svá tvrzení o výrazně lepších snímcích dokázala, použila svoje řešení u smartphonu Motorola Edge 40 Pro, který zaslala redakci serveru DxOMark. Tento telefon v původním testu nijak zvlášť kvalitou svých fotografií neoslnil, u varianty s technologií Glass Imaging ale redakce DxO zaznamenala masivní zvýšení kvality – teleobjektiv v testu například nasbíral o 50 bodů více než původně, což rázem vystřelilo Motorolu Edge 40 Pro mezi patnáct nejlépe hodnocených smartphonů.

Podobných úspěchů firma dosahuje i s iPhonem 15 Pro Max a jeho 5× teleobjektivem – i v tomto případě dokáže software GlassAI vykreslit fotografie s výrazně větším množstvím detailů. Pokud se chcete podívat na to, co tento software dokáže, doporučujeme se podívat do fotogalerie na stránkách Glass Imaging.

Šéf firmy naznačuje, že se s její technologií setkáme v některých smartphonech představených v letošním roce. Mezi nimi by mohly být například Pixely od Googlu, neboť právě Google v minulém týdnu investoval do firmy Glass Imaging 9,3 milionu dolarů.