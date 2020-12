Neustále online: proč je dobré mít automobil připojený k internetu?

Mít připojený automobil k internetu není jenom o tom mít online aktualizované mapové podklady, možnosti číst na displeji infotainmentu zprávy o aktuálním dění či sledovat předpověď počasí. Ačkoli s internetem má většina z nás spojenou především zábavu, pro mnoho lidí se jedná o hlavní zdroj obživy. V neposlední řadě se internet v autě postará i o naši větší bezpečnost.

Vezměme si takový systém eCall, který je v zemích Evropské unie povinný od roku 2018 v každém novém vozidle. Tlačítko pro aktivaci se ve většině případů nachází na stropnici a je chráněno proti náhodnému stisknutí. Ve chvíli, kdy nastane situace, kdy je vhodné toho tlačítko využít, můžete tak učinit manuálně. V případě, že jde o vážnější nehodu, automobil automaticky posílá údaje na tísňovou linku.

Operátor dostává informace o tom, kolik airbagů vystřelilo, jaká byla rychlost vozu, kolik lidí bylo v autě, ale i to, zda se auto přetočilo přes střechu. A to je jen začátek údajů, které auto dokáže automaticky poslat. Ano, můžete namítnout, že díky informacím o vaší poloze jste jednoduše sledovatelní, s tím nelze než souhlasit. Každá mince má dvě strany, avšak zde dle mého převažuje pozitivní dopad.

V modelech od Škody Auto můžete zavolat na linku, kde s vámi bude mluvit kompetentní pracovník, jenž vám pomůže například s otázkou, zda je možné do vozidla natankovat palivo kategorie E10 a tak podobně. Pracovníci infolinky ve většině případů hovoří nejen úředním jazykem, ale také anglicky. Avšak i ze zahraničí je možné jazykové bariéry snadno překlenout. Řidiče lze na základě jeho přání propojit s call centrem v jeho zemi, aby mohla další komunikace probíhat v příslušném mateřském jazyce.

Ani v případě poruchy vozidla vás automobilky nenechají na holičkách. Stačí stisknout tlačítko služby „pomoc na cestě“ a budete spojeni s odborným pracovníkem, který vám poradí a pomůže na cestě. Současně systém odešle data o aktuální pozici vozu včetně všech relevantních údajů, jako je vaše poloha a další data, díky kterým lze na dálku zjistit různé závady. Jestliže nelze pokračovat v jízdě, pak vám zaměstnanec call centra zařídí odtah do servisního střediska. To vše dnes moderní auta umějí, pokud je máte připojené k internetu.

Nejedná se samozřejmě jenom o Škodovku, která nabízí podobné služby. Ať už máte jakékoli auto, v případě poruchy stačí zavolat na asistenční linku, kde se o vás postarají. Na určité technické dotazy se můžete ptát i na infolince BMW, která vám dokáže mimo jiné zamluvit také hotel, lístky do kina nebo vám jenom říci přesnou adresu úřadu, kam zrovna potřebujete. To vše bez vašeho chytrého telefonu, který si můžete nechat doma. Základem této služby je vestavěná SIM karta.

Dalším tématem jsou online aktualizace. V těch má momentálně nejvíce zkušeností americká automobilka Tesla, ale i jiné společnosti s touto technologií již pracují. Jakmile bude pro vaše auto k dispozici softwarová aktualizace, pak ve chvíli, kdy vy jako uživatel schválíte automatickou instalaci, auto se o vše samo postará. Většinou jde o věci, které souvisejí s infotainmentovým systémem, v případě Tesly pak i o zlepšení akcelerace a tak podobně. Online aktualizace bude zvládat například Volkswagen ID.3, tedy první elektrický model od německé automobilky postavený na platformě MEB.

Pro velké fanoušky technologie máme dobrou zprávu. Taková automobilka Volvo si už několik let hraje s myšlenkou, že se auto do servisu objedná samo. A kdyby to byl Elon Musk, dodá k tomu, že tam auto i samo dojede. Pojďme však postupně. Jakmile si auto od Volva spárujete s vaším telefonem a tedy i kalendářem, systém pozná, kdy máte volno, a jakmile se bude blížit termín pro návštěvu servisu, rovnou se objedná. Vaším úkolem je do servisu zajet.

To je sice ještě hudba budoucnosti, ale kdo ví jak vzdálené. Jedno je jisté. Automobilový svět se díky tlakům EU mění jako nikdy předtím. Tlak na elektrifikaci je doslova masivní, a tak jen těžko můžeme odhadovat, jak tento průmysl bude vypadat za deset a více let.

Jedno je však jisté. Díky dostupným technologiím si dnes umíme zpříjemnit cestování nejen my, ale umíme i usnadnit život záchranným složkám, které ještě než dorazí na místo nehody, mají přehled o tom, co se vlastně stalo. A pokud by to mělo vést jen k několika málo zachráněným životům, i tak to má velký smysl.