Netflix potřebuje záchrannou brzdu. Možná úplně změní strategii uvádění seriálů

Netflix se dlouhodobě snaží, aby ho lidé používali průběžně a získali jakýsi návyk, jehož následkem je prodlužování předplatného, ideálně do nekonečna. Bývá však časté, že si zákazník tuto službu předplatí pouze na jeden měsíc, během několikahodinového maratonu zhlédne svůj oblíbený seriál a pak už se ke službě nevrátí. Částečně je to způsobeno tím, že Netflix vždy zpřístupňuje všechny epizody dané seriálové řady najednou, maximálně rozdělené na dvě části – jako nyní u Stranger Things 4 nebo poslední sezóny Ozark.

Takovou strategií si společnost získala popularitu, avšak sama sobě si jí dlouhodobě škodí. Do budoucna by proto v tomto ohledu mohlo dojít ke změnám, uvádí CNBC. A možná to uspíší skutečnost, že Netflix aktuálně bojuje s bezprecedentním poklesem zájmu, za který mj. může rozvolňování pandemických opatření, konstantní zdražování (zatím hlavně v USA) a silná konkurence v podobě HBO Max a Disney+.

Konkurenční streamovací služby u seriálů zveřejňují díl po dílu, týden co týden. A díky tomu udrží zákazníka u služby mnohem déle. V rámci čekání na vydání svého seriálu pak zákazník sleduje i jiný obsah a se streamovací službou naváže hlubší kontakt. Dělají to takto například zmiňované HBO Max nebo Apple TV+, ale i další. Zdá se, že je jen otázkou času, než se přidá i Netflix.