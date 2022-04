Někteří uživatelé hlásí problémy se signálem u Galaxy S22. Jste mezi nimi také?

Začátkem února představil Samsung své nové vlajkové modely včetně nejvybavenějšího Galaxy S22 Ultra. Ten nabízí nekompromisní výbavu, za kterou si ovšem nechají Korejci pořádně zaplatit. Kromě celé řady předností ale špičkový model trápí také porodní bolesti – mezi ně patří například kuriózní problém s displejem či výpadky GPS signálu. Samsung naštěstí před těmito problémy nestrká hlavu do písku a v mnoha případech již sjednal nápravu.

Nyní se na obzoru objevil další možný problém, který korejským inženýrům udělá pěkných pár vrásek na čele. Někteří uživatelé totiž na oficiálních fórech hlásí potíže s připojením k mobilní síti, jinými slovy telefonem nelze telefonovat a ani přijímat hovory. Problém se podle všeho týká evropských verzí řady Galaxy S22 s čipsetem Exynos 2200, u kterých uživatelé chybu popisují jako nemožnost se dovolat, přijímat hovory a ukončit hovor v jeho průběhu či razantně sníženou kvalitu zvuku. Spolehlivě nepomáhá ani řešení v podobě restartu, továrního nastavení či výměny SIM karty.

Podle ohlasů na českém komunitním fóru Samsungu nezůstali ušetřeni ani tuzemští zákazníci. Například osoba s přezdívkou martinfa popisuje potíže takto: „Zajímalo by mě, kolik lidí řeší stejný problém, kdy se nelze dovolat na S22 Ultra. Proběhla výměna SIM karet, přepnutí na eSIM i reset telefonu do továrního nastavení. Pokud je ale vypnuté VoLTE a Wi-Fi volání, nelze se na telefon dovolat. Restart to vyřeší, ale za pár hodin se to stane znovu. Člověk nikdy neví, kdy mu to funguje a kdy ne.“

Jak postupovat v případě potíží se signálem?

Samsung podle všeho už problém registruje a přislíbil opravu, alespoň podle vyjádření Samsung Makera s přezdívkou Libb. V čem přesně je „zakopán pes“ bohužel neuvedl, nicméně se může jednat o problém jak ze strany Samsungu, tak operátorů.

Pokud máte problémy s dostupností, patří mezi doporučené postupy ověření dostupnosti aktualizací, otestování funkčnosti v Bezpečném režimu a poté záloha dat a uvedení telefonu do továrního nastavení. V případě, že se na vašem Galaxy S22 problém také objevuje, dejte nám vědět do komentářů.

Za tip na článek děkujeme našemu čtenáři Honzovi Daňkovi.