Nejslavnější youtuber má problém. Jeho kolegyně prý obtěžovala na internetu nezletilé

Pokud se zajímáte o dění na internetu, jméno MrBeasta vám nejspíše není cizí. V současnosti největší kanál na YouTube s 307 miliony odběrateli má obří problém. O jednoho člena (nyní již bývalého) z jeho týmu se zajímá policie. Spolumoderátorka jeho videí Ava Kris Tyson totiž měla v minulosti na internetu obtěžovat nezletilé, dokonce 13leté děti.

V polovině června zveřejnil youtuber Prism24 video, v němž tvrdí, že Ava Kris Tyson v minulosti chatovala s nezletilými online a dopouštěla se tedy sexuálního obtěžování. Video celkem rychle vyšumělo, tématu se však chopili i další tvůrci. Reakční kanál Adrox se pak hlouběji pustil do rozboru osobnosti Ava Kris Tyson a odhalil například její zálibu v japonském umění lolicon manga, které vyobrazuje nezletilé v lechtivých pozicích.

Krátce poté vystoupil na síti X uživatel s přezdívkou @LavaGS, jenž má být oným nezletilým, kterého měla Ava Kris Tyson někdy kolem roku 2016 obtěžovat. Ava Kris Tyson je trans žena, tou dobou ještě jako muž Kris Tyson. Lava ve svém příspěvku obvinění proti Tyson popřel a uvedl, že „nikdy neudělala nic špatného“ a „jen udělala pár ostrých vtipů“. Lava nakonec uvedl, že se necítí být obětí.

V tu chvíli však již internet, zejména v zámoří, žil touto kauzou zcela naplno. „Chtěla bych se omluvit za své chování nebo komentáře v minulosti, pokud někoho zranily nebo urazily. Nebyl to můj záměr. Vzhledem k nedávným událostem jsme se vzájemně rozhodli, že bude nejlepší, když se natrvalo odstoupím od všech věcí kolem MrBeasta a sociálních médií a budu se věnovat své rodině a duševnímu zdraví,“ napsala v mírně křečovitém vyjádření Ava Tyson.

I want to add, I never groomed anyone. The person who gets brought up in these accusations @LavaGS has vocally supported that they are false.

Kromě toho apelovala na vyjádření @LavaGS, který jasně popřel, že by byl jakkoliv poškozen jeho vztahem s Avou a že se necítí jako oběť. „Ráda bych dodala, že jsem nikdy nikoho neobtěžovala. Člověk, který je v těchto obviněních zmiňován – @LavaGS – hlasitě řekl, že jsou nepravdivá,“ uvedla Ava na síti X.

Minulý čtvrtek pak k tématu promluvil i MrBeast, kterého se to úzce týká. Přece jen, jeden z jeho nejbližších spolupracovníků má zásadní problém, dost možná i se zákonem.

MrBeast v příspěvku na X uvedl, že je „znechucen“ závažnými obviněními proti Avě Tyson a vyjádřil svůj záměr najmout nezávislou třetí stranu, aby situaci vyšetřila. Mezitím MrBeast vysvětlil, že „podnikl okamžité kroky“ k odstranění Avy Tyson ze všeho, co souvisí s jeho byznysem.

Over the last few days, I’ve become aware of the serious allegations of Ava Tyson's behavior online and I am disgusted and opposed to such unacceptable acts.

During that time, I have been focused on hiring an independent third party to conduct a thorough investigation to ensure…

— MrBeast (@MrBeast) July 25, 2024