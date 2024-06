Přes 272 milionů! Nový nejoblíbenější YouTube kanál nikoho nepřekvapí, proslavil se bláznivými projekty

Videoplatforma YouTube dosáhla nového rekordu. Tvůrce videí MrBeast nově stanul jako absolutně nejsledovanější kanál všech dob. Svou tvorbou za posledních 12 let se dokázal vyšvihnout a překonat nejen svůj vzor, švédského youtubera PewDiePie, ale i indické uskupení T-Series.

Americký tvůrce videí s přezdívkou MrBeast, vlastním jménem Jimmy Donaldson, si bude červen 2024 pamatovat do konce svého života. Představuje přelom v jeho kariéře youtubera, neboť se stal nejvíce odebíraným kanálem na platformě YouTube, kde tvoří již od roku 2012.

K dnešnímu dni nasbíral na svém kanále 272 milionů odběratelů, takže se stal nejvíce odebíraným kanálem na YouTube. Nechal za sebou kanál indického hudebního vydavatelství T-Series, který odebírá v době psaní článku 266 milionů diváků. Na třetím místě je kanál Cocomelon – Nursery Rhymes, produkující chytlavé písničky pro děti.

Yesterday was the most subscribers we’ve ever gotten in a day 😮 pic.twitter.com/FPSxsvql8l

— MrBeast (@MrBeast) June 2, 2024