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Nejoriginálnější skládačka na trhu? Huawei Mate XT 2 v prvním teaseru bere dech

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 31. 8. 15:00
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Huawei Mate XT 2
  • Huawei je jedním ze dvou výrobců, kteří nabízí trojnásobné skládačky
  • Čínský gigant tuto kategorii s modelem Mate XT vlastně založil
  • Již brzy se dočkáme nového Mate XT 2, který dorazí s výrazně změněnou konstrukcí

Skládací telefony dnes dělá prakticky každý, na tom není nic moc výjimečného. Ale trojnásobné skládačky? Ty nabízejí jen dva výrobci – Huawei a Samsung. Huawei tento segment v roce 2024 pomocí modelu Mate XT založil a čínský výrobce již brzy pošle do světa v pořadí svou třetí skládačku tohoto typu. V novém videu kompletně odhaluje její design.

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Huawei u své skládačky mění konstrukci

Původní trojnásobná skládačka Mate XT, stejně jako její vylepšená verze Mate XTs, využívaly skládací mechanismus, s jehož pomocí se konstrukce skládala ve tvaru písmena Z. To znamená, že tyto telefony neměly žádný venkovní displej, ale jen jeden ohebný a jeho okrajová třetina plnila při úplném složení roli venkovního displeje. Řešení je to vskutku zajímavé a originální.

Video lákající na premiéru novému modelu Mate XT 2 ale ukazuje, že Huawei u této generace změní konstrukci a telefon se bude skládat do tvaru písmena U. Což je stejné, jako u Samsungu Galaxy Z TriFold a znamená to, že namísto jednoho displeje se můžeme těšit na klasické složení v podobě velkého ohebného panelu uvnitř a druhého z vnější části konstrukce.



Huawei Mate XT v exkluzivních prvních dojmech



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Vskutku ojedinělý kousek

Kromě změny konstrukce odhaluje video také poměrně neotřelý design telefonu, respektive netradiční barevné podání. Mate XT 2 má v tomto klipu černá záda se světle fialovým vzorem a výrazné, fialové orámování osmiúhelníkového modulu fotoaparátu. Ve fialové barvě je vyveden také hliníkový rámeček a výsledek působí velmi originálně.

Huawei Mate XT 2
Huawei Mate XT 2

Z videa je patrná také velmi tenká konstrukce a podlouhlý výřez v horní části venkovního displeje. Zajímavé bude sledovat hlavně to, jestli se Huawei někam posune, co se týče tloušťky konstrukce. Už modely Mate XT a Mate XTs se totiž pohybovaly na hranici toho, co je v tomto směru možné dosáhnout a v otevřeném stavu měřily v nejtenčím bodě jen 3,6 mm.

Představení se blíží

Ohledně specifikací se neví prakticky vůbec nic, ale telefon by měl pohánět procesor Kirin 9050 Pro a údajně dostane baterii s kapacitou 6 000 mAh. Trojitý fotoaparát by měl nabídnout rozlišení 50 + 50 + 40 Mpx. Huawei Mate XT poběží z výroby na systému HarmonyOS 7 a jeho premiéra se odehraje 7. září 2026.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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