Nejhorší podvody před Vánoci: falešná Alza a SMSky, které vám vyluxují peníze

O vánočních svátcích dbejte zvýšené obezřetnosti na různé internetové podvody

Kyberšmejdi se mohou vydávat například za Českou poštu, Alzu nebo logistickou firmu

Vánoce jsou za rohem a kromě prodejců všeho možného jsou si toho dobře vědomi i podvodníci. Prokazatelně zvyšují svůj nátlak na spotřebitele, a to jak cílenou reklamou třeba na sociálních sítích, tak klasickou formou phishingových kampaní, které chodí uživateli formou SMS zprávy nebo e-mailu. Dbejte proto zvýšené opatrnosti.

Falešná Alza

Několik takových podvodů si ukážeme, abyste měli představu o tom, čemu se během sváteční sezóny vyvarovat. Před celkem závažným podvodem varoval největší tuzemský prodejce elektroniky, e-shop Alza.cz.

„Rádi bychom varovali všechny zákazníky, že se v posledních hodinách objevila velmi věrohodná kopie webu našeho e-shopu. Prosíme zákazníky, aby nakupovali pouze přes web www.alza.cz a nikdy neklikali na podezřelé odkazy. Také doporučujeme využívání alzí aplikace, která vždy zaručuje bezpečný nákup,“ uvedl obchod na svém webu.

Podvodný web se vydával za Alzu, velmi věrohodně kopíroval design celého webu a to včetně vyhledávání produktů. Jediný rozdíl byl v tom, že platba (pokud se zákazník dostal tak daleko) měla být provedena přes podvodnou platební bránu, která namísto dokončení objednávky jen sebrala uživateli údaje o kartě. Jistě si umíte představit, že to pro oběť tohoto podvodu mohlo mít fatální následky.

Ale to je hezký scam… Kopie webu @Alzacz na doménu allza website, včetně celého nákupního procesu a validace, akorát platba jen kartou, pak kopie @gopaycz brány – nu a pak sbohem peníze na kartě…

A jako bonus to je reklama tady na Xitteru. Well done, Elone… pic.twitter.com/WCbljHWoia — Martin Jurica ​ ​ ​ 🐕 (@maestrosill) December 13, 2023

Co víc, tento podvod využíval možných překlepů při zadávání webové adresy „alza.cz“ do adresního řádku. Pokud jste zadali „allza.cz“ se dvěma „l“, mohli jste se nedopatřením dostat na podvodnou stránku. Ale co je snad ještě horší, podvodníci si evidentně zaplatili sponzorované příspěvky na síti X a tento falešný e-shop – určený pouze k okrádání lidí – zde byl promován.

Neobjednali jste si balíček?

Kromě velkých e-shopů typu Alza jsou častým terčem podvodníků i další firmy, za které se mohou vydávat. Zejména logistické společnosti, jako je DPD, DHL, PPL, ale i česká Zásilkovna nebo Balíkovna od České pošty.

Čtenář Jakub nám zaslal podvod, který mu dorazil jako SMSka z telefonního čísla s českou předvolbou. Ve zprávě se píše, že „váš balíček z Amazon nemohl být doručen“ a je připojen odkaz na falešnou stránku logistické společnosti DPD, kde máte doplnit kontaktní informace a vybrat si preferované doručení.

Na samotném konci ještě musíte zaplatit 25 korun za nové doručení. Nicnetušící jedinec tedy opět předá údaje ke své kartě do rukou kyberšmejdů.

Tento podvod je neobyčejně nebezpečný právě nyní před Vánoci, kdy celá řada z vás očekává doručení vánočních dárků. Spotřebitel tak může velmi jednoduše zaměnit falešnou SMSku za skutečnou a následný přechod na dobře vystavěnou kopii webu dopravce ho vůbec nemusí přesvědčit o tom, že jde o podvod.