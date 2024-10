Nefoťte polární záři a raději použijte AI, radí Meta. Od lidí schytala kritiku

V posledních dnech jsme mohli pozorovat polární záři také v místech, kde není běžně k vidění

Internet tuto událost oslavil sdílením řady snímků tohoto krásného přírodního jevu

Meta se nicméně rozhodla využít polární záři k propagaci MetaAI a u lidí tvrdě narazila

Polární záře patří mezi nejhezčí přírodní jevy, které můžeme na naší planetě pozorovat. Vzhledem k vysoké sluneční aktivitě v nedávné době nemusíme za tímto jevem cestovat tisíce kilometrů na sever, ale můžeme jej pozorovat netypicky také v našich zeměpisných šířkách, byť ne v tak spektakulární podobě. Taková příležitost přímo vybízí k tomu vzít fotoaparát a zvěčnit tento moment pro přátele a příští generace. Jenže ne vždy se to podaří – ať už to překazí samotné počasí, pracovní povinnosti, horší viditelnost nebo jen světelný smog, ukořistit skvělou fotku polární záře nemusí být vždy jednoduché.

Meta svou propagací AI urazila překvapivě mnoho lidí

S poměrně kuriózní radou přišel oficiální profil Mety na sociální síti Threads. „Zmeškali jste možnost vidět polární záři naživo, tak jste si vytvořili vlastní díky MetaAI,“ stojí v příspěvku, který Meta doplnila třemi snímky amerických měst, nad nimiž umělá inteligence vytvořila právě tento přírodní úkaz. Co měl být nevinný příspěvek vezoucí se na trendu sdílení fotografií polární záře a zároveň vypíchnutí schopností umělé inteligence nicméně zůstalo zástupem uživatelů nepochopeno. Ti si v mnoha případech nebrali servítky a tvrdě se do Mety opřeli.

„To je úžasné. Úplně jako můj výlet do Paříže!,“ vtipně glosuje situaci uživatel s přezdívkou mac_ryan_, který příspěvek doplnil o snímek rané verze metaverse od Mety, na kterém je postavička Marka Zuckerberga ve virtuálním prostředí společně s Eiffelovou věží a Sagradou Familií. Uživatel apoapsys šel s kritikou ještě dále: „Jako inženýr v NASA a umělec neustále vyvracím podobné falešné snímky. Akorát šíří falešné informace a snižují naši kulturní inteligenci. Zamlžují vědeckou realitu a kalí vody reality. Nikdo o to nestojí a propagovat to tímto způsobem je přinejmenším zavádějící.“ Fotograf s přezdívkou norcalstormchasing rozpoložení uživatelů vystihl ve svém příspěvku: „Preferuji skutečnou polární záři před čímkoli, co bylo vytovřeno uměle, děkuji mnohokrát. Tenhle příspěvek je masivním zdviženým prostředníčkem směrem k řadě fotografů a umělců.“

Meta v tomto případě nevystihla celou pointu toho, proč lidé sdílejí snímky polární záře. Ano, částečně jde o to, že se chtějí pochlubit hezkou fotografií, ale mnohem více chtějí společně oslavit vzácný fenomén, který se stal přístupným také pro řadu lidí, kteří nežijí u polárního kruhu, či nemají finanční prostředky se tam vypravit. Sdílení snímků vytvořených umělou inteligencí je spíše urážkou všech, kteří se na této oslavě podílejí. Zároveň nám to také ukazuje hranice, které umělá inteligence pomalu, ale jistě od společnosti dostává.