Nečekaný triumf Applu: monitor za desítky tisíc, kterému se všichni smáli, teď zachraňuje životy

- Monitor Studio Display XDR od Applu získal klíčovou certifikaci od americké FDA
- Díky ní ho mohou využívat radiologové pro zobrazování rentgenových snímků
- Než se ale monitory od Applu objeví i v evropských nemocnicích, bude to chvíli trvat
Když představil Apple svůj monitor s názvem Studio Display XDR, mnozí si klepali na čelo. Přeci jen cena, kterou si gigant z Cupertina za svůj panel řekl, není zrovna lidová a pro mnoho uživatelů takto drahý monitor nedává smysl. To ovšem neznamená, že Apple nezná cenu svého produktu a že není něčím výjimečný. Funkce kalibrace pro zobrazení lékařských snímků u monitoru Studio Display XDR získala schválení od FDA, což znamená, že radiologové nyní mohou tento monitor používat k prohlížení lékařských snímků.
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Monitor od Applu mohou při své práci využívat radiologové
Šéf marketingu společnosti Apple Greg Joswiak potvrdil, že američtí radiologové mohou připojit monitor Studio Display XDR k počítači Mac s operačním systémem macOS 26.4 a využívat přednastavení pro lékařské zobrazování DICOM. Jinými slovy mohou lékaři bez větších problémů využívat při své práci produkty od Applu, což jim rozšiřuje možnosti techniky, kterou mohou používat. Pro řadu specializovaných pracovišť totiž existuje jen omezené množství produktů, jež mohou bez problémů využívat při své práci.
Monitor Studio Display XDR podporuje standard DICOM a je vybaven kalibrátorem pro lékařské zobrazování určeným pro diagnostickou radiologii, takže radiologové mohou prohlížet snímky bez nutnosti používat specializovaný monitor pro lékařské zobrazování. I když cena displeje Studio Display XDR začíná na 84 990 korunách, je stále cenově dostupnější než mnoho specializovaných monitorů pro lékařské zobrazování.
Použití displeje Studio Display XDR pro radiologii vyžaduje přepnutí ze standardního režimu prohlížení do specializovaného režimu zobrazení určeného přesně pro potřeby radiologie. Ačkoli se jedná o pozitivní zprávu, před Applem je stále ještě dlouhá cesta. Technologický gigant totiž bude muset získat příslušná lékařská povolení i v dalších zemích, aby mohl rozšířit funkci pro radiologii i mimo Spojené státy.
Apple Studio Display XDR lze v Česku pořídit od 74 999 Kč. Nejdražší varianta s nanotexturou stojí téměř 92 tisíc.