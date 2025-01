Naživo jsme si prohlédli Teslu Model Y (Juniper)! Opět má šanci být bestsellerem

Tesla dnes ve svém pražském showroomu nechala vybraným redakcím nahlédnout do nového Modelu Y

Novinka vypadá naživo velice pěkně a je plná praktických detailů

Od 31. ledna si ji bude k vidění i pro širokou veřejnost, první kusy se k zákazníkům dostanou v březnu

Automobilka Tesla nás dnes nechala nahlédnout do nového Modelu Y (kódové označení Juniper). Ten už si čeští zákazníci mohou předobjednat, ale v současné době pouze v edici Launch Series, která má poměrně odvážnou cenovku 1 529 900 Kč včetně DPH.

Za tuto cenu získáte Long Range verzi s pohonem všech kol, dojezd 568 km (podle WLTP), zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,3 sekundy a maximální rychlost 201 km/h. Součástí výbavy jsou taktéž 20″ kola Helix 2.0, černá (Solid Black) nebo stříbrná (Quicksilver) barva, tažné zařízení a základní autopilot.

Nejprve čtyřkolka, levnější verze dorazí později

V budoucnu bude Tesla na našem trhu samozřejmě nabízet i další konfigurace – především levnější varianty s pohonem zadní nápravy či nižší kapacitou akumulátoru. U těch ale zatím oficiální cenu neznáme, ale je jasné, že ji automobilka bude chtít nastavit co nejpříznivěji. Tesla se pochlubila, že celosvětově vyrobila přes 3,5 milionu kusů modelu Y. Už v roce 2023 se Model Y zapsal do historie tím, že se stal vůbec prvním elektromobilem, který se dostal do čela seznamu nejprodávanějších vozidel na světě, a to napříč všemi typy pohonů.

Základní tvar karoserie zůstává velice podobný předchozí generaci, ale díky výrazné přední a zadní světelné liště od sebe nový a původní Model Y poznáte na první pohled. Jedná se o prvky, které v mírně odlišné formě najdeme i u exotického Cybertrucku a autonomního robotického taxi Cybercabu. Právě přední světelný panel tvoří výraznou linku a jsou do něj integrovány adaptivní světlomety a do rohů pak blinkry.

I zadní světelný pruh se táhne přes celé vozidlo a díky své délce se řadí mezi jedny z nejdelších na trhu. Najdeme ze také první sériově vyráběný systém nepřímého, z vnějšku odráženého osvětlení, které promítá zadní světlo na speciální lištu. Jinými slovy, na zadní straně nevidíte přímo zdroj světla, ale až jeho dopad na karoserii. Jak to celé vypadá v praxi, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

Spousta praktických změn

Po více než pěti letech od uvedení tohoto populárního elektromobilu na trh si u nové generace “Juniper” můžeme všimnout několika důležitých změn – navýšení výkonu i dojezdu, 8palcový displej pro pasažéry na zadních sedačkách, tišší kabina s pruhem ambientního osvětlení. Tesla konečně slibuje i lepší podvozek, který by měl být zároveň také o poznání komfortnější. Právě přepracovaná konstrukce exteriéru snížila celkový odpor vzduchu, což ve spojení s novými koly s vylepšenou aerodynamikou a pneumatikami s nízkým odporem vedlo k prodloužení dojezdu na 568 km (dle metodiky WLTP).

Výrobci se u nové generace povedlo srazit spotřebu na příjemných 15,3 kWh na 100 km. Baterie zůstala stejná a její využitelná kapacita je stále 75 kWh. Maximální nabíjecí výkon, který Tesla Model Y zvládne, je 250 kW. Maximálka se nepatrně snížila na 201 km/h, zrychlení z nuly na sto se naopak o něco zlepšilo (4,3 sekundy, nicméně pouze při použití funkce Acceleration Boost).

V kombinaci s předním akustickým sklem by se mělo zlepšit i celkové odhlučnění kabiny během jízdy. Konečně je také k dispozici kamera umístěná v předním spoileru. Ta nabízí řidiči rozšířený výhled do okolí a je vybavena kapalinovým ostřikovačem i integrovaným vyhříváním, které zabraňuje zamlžování a odmrazování v chladném počasí.

Zpět je i klasická páčka pro ovládání blinkrů, kterou najdete nalevo pod volantem. Příjemnou novinkou je osmipalcový displej pro pasažéry na zadních sedačkách, který lze využít nejen pro ovládání klimatizace, ale i sledování videa z YouTube či Netflixu během jízdy. Na hlavním předním displeji samozřejmě video během jízdy sledovat možné není.

Užitečné je i elektronické sklápění a vyklápění zadních sedaček. Pro tyto potřeby je v kufru připravené speciální tlačítko, kterým lze sklopit nejen všechna sedadla, ale samostatně i pravé zadní, či levé společně s tím středovým. Středové jde sklopit také manuálně. Jakmile se rozhodnete zadní sedadla sklopit, ta přední se částečně odsunou. Novinkou je absence střední příčky u prosklené střechy.

Cena a dostupnost

Nová verze modelu Tesla Model Y bude prvním zákazníkům na českém trhu doručena v průběhu měsíce března. Půjde ale o limitovanou edici Launch Series, za kterou zájemci zaplatí nepříliš výhodných 1 529 900 Kč (včetně DPH). U Launch Series najdeme několik charakteristických prvků, jako například speciální znak na víku kufru a osvětlení dveří, dále nápis na štítku prahu a bezdrátové nabíječce, veganský semiš v interiéru či prémiovou textilní výbavu.

Jak jsem již avizoval v úvodu, nový Model Y si budou zájemci moci v pražském showroomu prohlédnout v termínu od 31. ledna do 8. února. Registraci na tuto akci lze provést na oficiálních stránkách Tesly. Starší vozy Model Y zůstávají i nadále k dispozici za ceny startující od 1 153 400 Kč včetně DPH.