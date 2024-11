Navštívili jsme Honor Flagship Store v Číně. Oproti Česku zde telefony koupíte za směšné ceny

Honor v květnu v čínském městě Čcheng-tu otevřel svůj největší Flagship Store

Nachází se v historické čtvrti a k vyzkoušení zde jsou všechny produkty, které Honor aktuálně prodává

Odhalíme vám důvody, proč jsou telefony v Číně výrazně levnější než v Evropě

Značka Honor pozvala vybrané evropské redakce do Číny, kde jsme měli možnost si s předstihem vyzkoušet nový vlajkový model Magic 7 Pro, navštívit továrnu na výrobu smartphonů a v neposlední řadě se podívat do nejnovějšího Flagship Store, který se nachází ve městě Čcheng-tu v provincii S’-čchuan. Pokud vám (stejně jako mně před cestou) název nic neříká, pak vězte, že se jedná o metropoli, ve které dohromady žije přes 21 milionů obyvatel a kde je životní úroveň podobná jako v Pekingu či Šen-čenu.

Samotná prodejna Honoru se rozprostírá na ploše 1000 m2 v historické části města v oblasti nazývané Kuanzhai Alley. Design exteriéru prodejny našel inspiraci ve starobylých odstínech, které se nacházejí v tradičních dlaždicích, a snaží se tak vzdávat hold bohatému kulturnímu dědictví města. Právě šedivá barva se ze střechy rozšiřuje i do prostor prodejny a snaží se vytvářet jakousi vizuální kontinuitu, která následně propojuje jednotlivé architektonické prvky.

Dominantním prvkem je také centrální prostor zvýrazněný vodní hladinou, ve které se odrážejí jednotlivé části obchodu. V interiéru se setkáte s tradičními dřevěnými konstrukcemi, které odkazují na více než 300 let staré domy, jež se v této čtvrti nacházejí. Vzhledem k tomu, že jsem měl dostatek času celou okolní oblast prozkoumat, nedovedu si představit, že by zde Honor postavil moderní obchod.

Do kulisy této čtvrti by absolutně nezapadal a jeho současné podání se sem hodí mnohem více. Součástí prodejny je rovněž obrazová pop-up část, která vznikla ve spolupráci s uznávaným pařížským fotografickým studiem Studio Harcourt.

Smartphony za neuvěřitelné ceny

Vystaveny jsou zde všechny produkty od Honoru, které se aktuálně na čínském trhu prodávají. Kromě telefonů, hodinek a notebooků zde najdete i nejrůznější příslušenství, a to dokonce i jiných značek. Zakoupit si tu lze i speciální fólie s nejrůznějšími motivy, kterými je možné ozdobit zadní stranu telefonu. A vůbec nevadí, že nemáte Honor. I já si na svůj iPhone 16 Pro Max nechal „vyříznout“ a nalepit jeden z motivů. V druhém patře obchodu se nachází servisní středisko, kde zákazníci mohou nejen řešit reklamace, ale také záruční či pozáruční opravy.

Evropského návštěvníka rozhodně překvapí čínské ceny jednotlivých modelů. A neplatí to samozřejmě jen u Honoru, ale u jakéhokoliv jiného výrobce (Xiaomi, Vivo, Oppo…). Každý z vás si určitě vzpomene, jaké ceny výrobci při lokálních premiérách svých modelů pro čínský trh prezentují a jak výrazně odlišné jsou při uvedení na ten světový či evropský.

Například povedená skládačka Honor Magic V3 ve variantě 12/512 GB se v Číně prodává za 8 999 ¥, což je v přepočtu zhruba 29 790 Kč. Na našem trhu telefon stojí 48 990 Kč, respektive v rámci současné slevové akce 41 490 Kč. Stále je zde tedy rozdíl necelých dvanáct tisíc korun.

Hardwarové parametry Honor Magic V3 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 3× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 3,0 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 156,6 × 74 × 9,2 - 9,3 mm (složený), 156,6 × 145,3 × 4,35 - 4,4 mm (rozložený), hmotnost: podle varianty 226 nebo 230 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 7,92", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 2156 × 2344 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5150 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.0, 1/2.51", PDAF, OIS, 3,5× optický zoom, třetí: 40 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 90˚, 4K video, HDR, gyro EIS Kompletní specifikace

Naprosto bezkonkurenční byla cena odlehčené varianty skládačky Magic Vs3, která se mimo Čínu neprodává. Honor si za ni účtuje 6 999 ¥, tedy zhruba 23 000 Kč. Ve výbavě najdete Snapdragon 8 Gen 2, 12/256 GB paměť, 50 Mpx hlavní + 8 Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením a 40Mpx širokáč.

Ještě levněji vychází skládačka Honor V Purse, která byla představena v loňském roce. Jde sice o „recyklát“ modelu Huawei Mate Xs 2, který se u nás v minulosti prodával za 50 tisíc korun, nicméně ke koupi zde byl za pouhých 4 799 ¥, tedy zhruba 15 900 Kč. Nově představený Honor Magic 7 Pro ve verzi 12/256 GB se prodává za 5 699 ¥ (18 900 Kč). Oficiální českou cenu zatím neznáme, ale pokud budeme vycházet z cenové politiky Magicu 6 Pro, budeme se pohybovat v rozsahu 27 až 30 tisíc Kč. Každému z vás tak teď asi v hlavě rezonuje otázka…

… proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě?

Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik. Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu. V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům. Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci jako Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.

Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné. Některé modely prodávané v Číně nepodporují v Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.

V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny. A v neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě podstatně vyšší než na čínském trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.