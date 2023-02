Návrat fanouškovských edic? Samsung údajně plánuje Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE má letos dorazit namísto Galaxy A74

Jde o překvapení, protože model S22 FE se nikdy nekonal

S20 FE a S21 FE byly přitom dobrou volbou pro šetřivé zájemce o vlajkovou loď

Když Samsung na podzim roku 2020 představil Galaxy S20 FE, způsobil tím poměrně značný rozruch. Tento telefon totiž nabídl většinu vlajkových funkcí jako jeho jarní sourozenci, avšak za sympaticky sníženou cenu. Na tento zajímavý tah se ale bohužel korejskému výrobci navázat nepodařilo – zájem o nástupnický model Galaxy S21 FE zničilo jeho pozdní uvedení na trh a Galaxy S22 FE pro jistotu nikdy nevznikl. Letos by se nicméně tato řada mohla dočkat znovuzrození.

Podle serveru SamMobile, který se odvolává na své korejské zdroje, by měla být v druhé polovině letošního roku uvedena na trh fanouškovská edice smartphonu Galaxy S23. Ten by měl být v portfoliu výrobce náhradou za přímého pokračovatele loňského modelu Galaxy A73, se kterým se letos údajně vůbec nepočítá. V roce 2022 se prý prodaly pouze 3 miliony kusů, a proto se Jihokorejci rozhodli svoji nabídku telefonů lehce pozměnit – namísto dražšího modelu vyšší střední třídy raději odhalí mírně ořezanou vlajkovou loď.

V tuto chvíli není jisté, jakou by Galaxy S23 FE mohl dostat výbavu – u jeho předchůdců jsme si zvykli na vlajkový čipset, líbivý displej, voděodolnost a podporu bezdrátového nabíjení. Oproti tomu Galaxy A73 zase přinesl do střední třídy 108Mpx fotoaparát. Kombinací těchto vlastností by mohlo vzniknout poměrně zajímavé zařízení, jen to Samsung nesmí přehnat s cenou.

