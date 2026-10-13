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Nálož slev na Nintendo eShop: šílené High on Life, bojovka Street Fighter 6 nebo Resident Evil Requiem

Jakub Fišer
Jakub Fišer 13. 10. 15:00
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Street Fighter 6
  • Do obchodu Nintendo eShop dorazily v říjnu další zajímavé slevy
  • Tentokrát je za výhodnější ceny k dispozici téměř 1 800 titulů
  • Mezi nimi jsou klasiky jako bojovka Street Fighter 6 nebo nový Resident Evil Requiem

Slevy v obchodě Nintendo eShop jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Tentokrát se ale s výhodnými nabídkami roztrhl pytel a ve slevách se objevilo skoro 1 800 titulů. Mezi ty nejzajímavější patří stylizované RPG South of Midnight, bizarní střílečka High on Life či velmi povedený přírůstek do série Resident Evil s podtitulem Requiem.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo eShop a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo eShop ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo eShop. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.

Resident Evil 9 Requiem Deluxe Edition

  • Sleva: 38 % (původní cena 2 129 Kč, nyní 1 319,98 Kč)
  • Žánr: horor, akční adventura
  • Hodnocení Metacritic: 89/100
  • Platnost slevy: do 15. října 2026

Resident Evil Requiem je dalším velkým přírůstkem do slavné hororové série od Capcomu. Příběh se odehrává v prostředí poznamenaném událostmi v Raccoon City a sleduje analytičku FBI Grace Ashcroftovou, která se zaplete do vyšetřování děsivých událostí. Hra kombinuje psychologický horor, průzkum temných lokací a intenzivní souboje o přežití. V průběhu se navíc střída herní styl i hlavní postava, část hry totiž prožijete jako elitní agent Leon S. Kennedy.

Deluxe Edition vedle základní hry obsahuje také Deluxe Kit s bonusovým obsahem, například alternativními kostýmy, vzhledy zbraní a dalšími herními doplňky. Jde tak o zajímavou volbu pro fanoušky série, kteří chtějí vedle samotného dobrodružství získat i několik kosmetických bonusů navíc

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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