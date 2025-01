Nadvakrát ohebný Samsung klepe na dveře. Dorazí dříve, než jsme čekali

Očekávaný nadvakrát ohebný Samsung by měl mít premiéru ještě letos

K představení nejspíše dojde zároveň s ostatními skládačkami

Ty by v letošním roce měly být rovnou čtyři

Že jihokorejský gigant Samsung chystá vlastní skládačku s dvěma ohebnými klouby není žádnou novinkou. Ostatně naposledy jsme vás o ní informovali začátkem tohoto měsíce. Podle tehdejších informací bylo patrné, že Samsung plánuje vydání odpovědi na Huawei Mate XT už v letošním roce, nicméně nebylo zřejmé, kdy bychom se mohli nadvakrát ohebného zařízení dočkat. Nyní přišel jihokorejský server The Elec s informací, která by mohla potěšit všechny fanoušky ohebných zařízení.

Samsung má letos představit hned čtyři skládačky

Ve zprávě serveru stojí, že Samsung v letošním roce neuvede dvě ohebná zařízení, ale rovnou čtyři. Kromě očekávaných modelů Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7 by se mělo portfolio rozrůst ještě o další dva přístroje. Prvním z nich by měl být Galaxy Z Flip FE, přičemž jednat se má o levnější variantu véčkové skládačky, která by měla cílit na mnohem širší publikum. Tím druhým zařízením by měl být právě nadvakrát ohebný smartphone.

Na rozdíl od Huawei Mate XT, který využívá skládací mechanismus podobný písmenu Z či S, má Samsung vsadit na odlišný mechanismus. Jeho skládačka by se měla ohýbat do tvaru písmena G, tedy panty obou krajních panelů by měly směřovat směrem dovnitř. Tento koncept s názvem Flex G Samsung prezentoval už v roce 2022 na CESu, přičemž naživo jsme si jej prohlédli o rok později na MWC v Barceloně. Displej nadvakrát ohebného Samsungu má mít velikost 12,4″ v plně rozloženém stavu, přičemž po částečném otevření by měl nabídnout plochou o velikosti 10,5″. Na bližší detaily si nicméně ještě budeme muset počkat.

Důležitá je právě informace, že Samsung představí nadvakrát ohebnou skládačku společně s ostatními modely. Jihokorejský gigant totiž ohebné novinky tradičně představuje v létě, tudíž je pravděpodobné, že se odhalení dočkáme přibližně začátkem července. Nutno podotknout, že oficiální představení neznamená datum spuštění prodeje, které může (a pravděpodobně bude) v případě nadvakrát ohebného zařízení výrazně posunuto a také nám to nic neříká co se týče dostupnosti, která bude pravděpodobně omezena jen na domácí jihokorejský trh.