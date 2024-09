Nadvakrát ohebný Huawei má datum premiéry. Představen bude po nových iPhonech

Čínský gigant Huawei zveřejnil pozvánku na novou událost

Na ni by mělo dojít k odhalení nadvakrát ohebné skládačky, o které se nějakou dobu spekuluje

Datum bylo stanoveno den po premiéře iPhonů, tedy 10. září

V polovině minulého měsíce začalo internetem kolovat hned několik snímků tajemného zařízení od Huawei. Do zaujalo řadu lidí a novinářů nejen tím, že disponuje hned dvěma ohebnými klouby, ale také faktem, že se s ním na veřejnosti objevoval bývalý generální ředitel a předseda představenstva čínského giganta Richard Yu. Spekulace také hovořily o tom, že Huawei je blízko ke komerčnímu spuštění nadvakrát ohebné skládačky, čímž by se stal vůbec prvním výrobcem, který se do tohoto odvážného projektu pustí.

Zapište si do kalendáře datum 10. září

Konkurence na poli ohebných telefonů totiž stále roste a prototypy nadvakrát ohebné skládačky mají ve svém portfoliu takoví giganti, jako je Samsung či TCL. Není tedy divu, že Huawei, který alespoň na západních trzích tahá za výrazně slabší konec, by rád alespoň v něčem ukořistil prvenství oproti svým konkurentům. Oficiální představení je nicméně blíže, než jsme si mysleli, alespoň podle nejnovější pozvánky, kterou Huawei sdílelo. Z ní je patrné, že se událost bude točit především okolo nové nadvakrát ohebné skládačky. A zajímavé je také datum, kdy jej Huawei představí veřejnosti – 10. září.

To je jen den poté, co má svou tiskovou konferenci naplánován Apple, kde bude představovat nové iPhony 16 a pravděpodobně také nové Apple Watch. Huawei si chce bezesporu ukrást trochu pozornosti pro sebe a minimálně v pevninské Číně, kde má gigant stále velmi silnou pozici, se mu to jistě podaří.

Společnost Huawei je ohledně své nadvakrát ohebné skládačky velmi tajnůstkářská a jediné informace, které jsou aktuálně k dispozici, jsou pouze spekulacemi. Podle poslední aktualizace společnost stále pracuje na snížení ceny prototypu, což naznačuje, že může chvíli trvat, než se trojitý smartphone dostane do sériové výroby. Je také možné, že vzhledem k ojedinělé a komplikované konstrukci bude potřeba ještě nějakého vývoje, tudíž k masové výrobě může dojít až v příštím roce. Ostatně není těžké si spočítat, že koncová cena tohoto smartphonu by měla přesáhnout hranici 50 tisíc korun, což není zrovna málo.