Nadvakrát ohebný Huawei opět spatřen, šéf Huawei se s ním nijak netají

Šéf Huawei byl opět spatřen s neznámým prototypem ohebného zařízení

Pravděpodobně jde opět o nadvakrát skládaný smartphone, který jsme viděli před pár dny

Dočkat bychom se podle spekulací měli ještě letost

Ačkoli je Huawei na západních trzích víceméně na okraji zájmu, alespoň pokud jde o chytré telefony, rozhodně to neznamená, že by na vývoj smartphonů rezignoval, právě naopak. Před pár dny se na internetu objevil snímek bývalého generálního ředitele a předsedy představenstva čínského giganta Richarda Yu, který v letadle používal tajemné zařízení, které podle všeho byla dosud nepředstavená skládačka. I když by tato informace byla sama o sobě zajímavá, při bližším pohledu bylo patrné, že nejde o obyčejnou skládačku, ale že má rovnou dva klouby.

Dočkáme se již brzy nové skládačky od Huawei?

O nadvakrát ohýbaných skládačkách velcí výrobci uvažují už nějaký ten pátek, ostatně na veletrzích pravidelně prezentují své prototypy například Samsung či TCL. Do ostré výroby se ale žádný zatím pouštět nechce, takže na první ohebné zařízení tohoto typu stále čekáme. Jak to tak ale vypadá, rozseknout tento status quo se chystá Huawei, alespoň podle dalšího snímku Richarda Yu, který opět ve svých rukou drží zařízení, které vypadá stejně, jako ona nadvakrát ohýbaná skládačka.

Vzhledem k tomu, že se jedná už o druhý únik neznámého prototypu v rukou vysoce postaveného muže v hierarchii Huawei se dá také spekulovat, že tyto fotografie nejsou dílem náhody, ale spíše promyšlenou strategií čínského giganta, který si připravuje půdu pro oficiální oznámení. Tentokrát totiž Yu nedrží zařízení v rozloženém, ale naopak složeném stavu. Ze snímku je patrný nejen výrazný fotomodul, ale také překvapivě nízká tloušťka, kterou bychom od nadvakrát ohýbaného zařízení rozhodně nečekali.

Očekává se, že zařízení bude mít 10″ skládací displej a k oficiálnímu odhalení by mohlo dojít na podzim, ještě před premiérou řady Mate 70, která je plánována na polovinu až konec 4. čtvrtletí. Velký otazník také visí nad případnou dostupností, byť tady si troufáme tvrdit, že mimo domovský čínský trh se skládačka nepodívá, a samozřejmě také ceny, která velmi pravděpodobně bude přesahovat současné ceny nejvybavenějších skládaček, které se pohybují okolo 50 tisíc korun.