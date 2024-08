Bývalého šéfa Huawei spatřili s tajemným zařízením. Má jít o nový typ skládačky

Předseda představenstva a bývalý šéf Huawei údajně používá dosud nepředstavenou skládačku

Podle dostupné fotografie by se měla ohýbat rovnou na dvou místech a disponovat 10″ displejem

K představení by mělo dojít ještě před premiérou Huawei Mate 70, tedy nejspíše ke konci roku

Ohebná zařízení jsou bezesporu jedním z největších aktuálních trendů ve světě chytrých telefonů. Zatímco na trhu jsou aktuálně dva různé typy skládaček, nejedna společnost pracuje na vývoji dalších prototypů. Mezi nejčastěji skloňované jsou přístroje se dvěma klouby, které se dokáže v případě potřeby proměnit v tablet. Nejčastěji skloňované firmy, které údajně na tomto typu zařízení pracují, patří jihokorejský Samsung a také čínské TCL, přičemž obě společnosti se se svými prototypy již pochlubily. Opodál stojí Huawei, nicméně podle nejnovější spekulace by se klidně mohlo stát, že své největší konkurenty strčí do kapsy.

Bude Huawei prvním, kdo představí nadvakrát ohýbanou skládačku?

V letadle byl totiž spatřen Richard Yu, bývalý generální ředitel Huawei a v současnosti předseda představenstva, jak používá zařízení, které se nápadně podobá právě prototypům se dvěma ohebnými klouby. Na snímku je zobrazena skládačka od Huawei s vycentrovaným otvorem pro selfie kameru na levé straně a také dvojicí záhybů kvůli dvěma pantům místo jednoho, které vídáme u běžných skládacích smartphonů, jako jsou Huawei Mate X5, Vivo X Fold3 Pro a Samsung Galaxy Z Fold 6.

Známý leaker Digital Chat Station ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo uvedl, že zařízení, se kterým byl Yu spatřen, vypadá podobně jako prototyp z výzkumu a vývoje, který jsme již mohli vidět dříve. Očekává se, že jeho obrazovka bude mít úhlopříčku přibližně okolo 10″ a zařízení nejspíše bude pohánět výkonný čipset Kirin řady 9. Digital Chat Station také uvedl, že nadvakrát ohýbaná skládačka by měla mít premiéru ještě před smartphonem Mate 70, který nejspíše bude uveden na čínský trh až ke konci čtvrtého kvartálu letošního roku.

Je otázkou, která firma se do podobného typu skládačky pustí jako první a připraví půdu pro ostatní. Momentálně totiž není jasné, jak velký zájem by o podobné zařízení mezi zákazníky byl – i současné skládačky totiž tvoří stále relativně malý a specifický trh, přičemž se dá předpokládat, že skládačka s 10″ displejem se trefí do vkusu ještě menší skupině zákazníků, nemluvě o konečné ceně, která se bezesporu bude pohybovat nad hranicí 50 tisíc korun.