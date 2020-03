Smartphony od TCL vám vyrazí dech: jeden se ohýbá nadvakrát, druhý má rolovací displej

Společnost TCL vstoupila na mobilní trh pod vlastní značkou teprve nedávno, přesto se už nyní chystá nakročit do nepříliš probádaných vod ohebných displejů. Čínská firma na akci pro vybrané novináře ukázala originální smartphony kreativně využívající ohebný displej; bohužel se zatím jedná o prototypy, i když některé z nich jsou plně funkční.

Desetipalcový displej, co se ohne nadvakrát

První ukázané zařízení je 10“ tablet, který lze složit do velikosti většího smartphonu. Ohyb je realizován hned na dvou místech – jednou dovnitř, jednou ven; z boků zařízení tak můžete vytvořit písmeno Z. TCL tento prototyp vnímá spíše jako tablet, a to z prostého důvodu – je nesmírně těžké a v zavřeném stavu příliš tlusté na to, aby se dalo hovořit o telefonu.

Funkce telefonování by ale chybět neměla, stejně tak i schopnost pořizování fotografií – na zadní straně nechybí fotomodul osazený hned čtyřmi čočkami.

TCL do svého prototypu instalovalo 10“ AMOLED panel s 3K rozlišením na poměru stran 20.8:9, při úplném složení je viditelná plocha s úhlopříčkou 6,65“. Pro skládaní čínská firma využívá dvou druhů pantů, které nazývá Dragon Hinge (ohyb dovnitř) a Butterfly Hinge (vnější ohyb).

Část displeje, která zrovna není používána, se automaticky vypíná. Na prototypu zatím nebyly demonstrovány žádné softwarové způsoby využití takto skládacího displeje, jednalo se tak spíše jen o technologickou ukázku hardwaru, ze které se mohou vyvinout jiná zařízení.

Tohle chceme: displej, co se vysouvá z těla

Druhý představený prototyp může zdánlivě připomínat konceptuální smartphone Xiaomi Mi Mix Alpha. Je totiž „obalený“ displejem z obou stran, avšak díky originálnímu rolovacímu mechanismu lze tu část displeje na zadní straně dostat dopředu a rozšířit plochu až do úhlopříčky 7,8“ s poměrem stran 4:3.

Rolování displeje je motorizované, stačí jen stisknout příslušné tlačítko. Tento způsob ohýbání s sebou nese některé benefity – na displeji nejsou vidět stopy po ohýbání a celé zařízení navíc může mít přijatelnou tloušťku, v tomto případě 9 mm.

Milé TCL, tohle chceme vidět na pultech obchodů

Zatímco první prototyp byl novinářům ukázán jako funkční jednotka, toto zařízení zatím pravděpodobně ve funkční verzi neexistuje; pouze jako maketa. Celý rolovací mechanismus pravděpodobně vyžaduje spoustu prostoru uvnitř zařízení, a tak nezbývá místo na ostatní komponenty. I přesto TCL přemýšlí o takových detailech, jako o výřezu pro duální selfie kameru. Hlavní fotoaparát tvoří čtyři čočky poskládané pod sebou při okraji zad.

Třetí koncept se otevírá jako kniha

Posledním demonstrovaný model působí nejkonzervativněji, jedná se o malý tablet s jedním pantem uprostřed, který lze otvírat a zavírat podobně jako knihu. Záda tohoto zařízení disponují originální trojúhelníkovou texturou s pěti zapuštěnými čočkami fotoaparátu, naopak s pořizováním selfies tento koncept vůbec nepočítá.

TCL u tohoto modelu nesdělilo žádné bližší specifikace, dokonce neznáme ani úhlopříčku použitého ohebného displeje. Z informací zahraničních redaktorů však víme, že k hotovému zařízení má tento tablet daleko – povrch displeje působí velmi měkce a celá konstrukce nevypadá příliš pevně.

Podle tiskové zprávy je tato trojice prototypů pouze třetina z toho, co čínská firma ve spolupráci se sesterskou společností TCL-CSOT vytvořila. Otázkou však je, jaké form-factory jsou skutečně životaschopné a jaké se podaří přetavit v prodejný produkt; sám ředitel globálního marketingu Stefan Streit na akci novinářům prozradil, že tyto prototypy rozhodně nepůjdou do prodeje, neboť nejsou dokončené; TCL si podle jeho slov nechce dělat z uživatelů beta testery.