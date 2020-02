Nabušený OnePlus 8 Pro zřejmě dorazí dříve, než se čekalo

Společnost OnePlus postupně zkracuje interval mezi premiérami svých vlajkových smartphonů; zatímco OnePlus 5 byl před třemi lety představen v půlce června, poslední dvě generace měly premiéru o měsíc dříve. Informátor Ishan Agarwal nyní zveřejnil zprávu, že letošní odhalení smartphonů OnePlus 8 a 8 Pro proběhne zase o něco dříve.

Got some #OnePlus news to share with you all! The OnePlus 8 & 8 Pro (Who knows, maybe the 8 lite too) will be launching sooner this time! Expect a launch in Late March or April. Also, there will be a new Green colour for both the phones. Are you excited for these phones? pic.twitter.com/ceUjcWOzm4

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 7, 2020