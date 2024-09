Na WhatsApp přichází řada novinek, ocení je zejména milovníci videohovorů

Do WhatsAppu přichází řada novinek pro videohovory

Těšte se na filtry jako ze Snapchatu nebo na možnost změnit pozadí

Při večerních hovorech zase přibyde možnost umělého přisvícení

Meta nedávno zavedla do beta verze WhatsAppu 2.24.16.7 pro Android nové AR funkce efektů a filtrů, které uživatelé mohou zkoušet i při videohovorech. Nyní se zdá, že tato novinka přichází i do aplikace pro iOS, konkrétně do nejnovější beta verze 24.17.10.74, jak objevili redaktoři renomovaného serveru WABetaInfo.

Obličejové filtry i změna pozadí

Jak můžete vidět níže na přiloženém snímku obrazovky, někteří beta testeři nyní mohou prozkoumávat nové nástroje pro vylepšení svých videohovorů. Jednou z nejdůležitějších funkcí je řada dynamických obličejových filtrů.

Tyto filtry umožňují uživatelům během videohovorů v reálném čase přizpůsobit jejich vzhled a upravit celkový barevný tón videa. Kromě toho Meta představila nástroj pro úpravu pozadí u videohovorů. Ten uživatelům umožní buď jejich okolí rozmazat, nebo je nahradit jedním z předinstalovaných pozadí.

Režim slabého osvětlení

Další významnou novinkou je nový režim slabého osvětlení, který samozřejmě není určen k ničemu jinému než ke zlepšení kvality videohovorů při špatném osvětlení. Tuto funkci ocení zejména milovníci večerních videohovorů, kteří tak na sebe konečně pořádně uvidí, aniž by si museli rozsvícet.

Tuto vychytávku doplňuje režim retušování, který funguje jako jemný filtr, jenž vyhladí nedokonalosti pleti a jeho úkolem je dodat uživatelům při videohovorech uhlazenější vzhled.

WhatsApp si předchozí nastavení bude pamatovat

Za zmínku jistě stojí, že aplikace WhatsApp si při zahájení nového videohovoru automaticky zapamatuje předchozí nastavení konfigurace, například vybrané pozadí a barevný filtr. Díky tomu tak uživatelé nemusí při každém novém videohovoru neustále ručně upravovat svá nastavení.

Všechny tyto nové funkce jsou aktuálně k dispozici některým beta testerům, kteří si nainstalují nejnovější verzy WhatsAppu pro iOS z prostředí TestFlight a v následujících týdnech se mají údajně rozšířit i mezi další uživatele.