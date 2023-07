Můžete testovat! Apple vydal veřejné bety iOS 17 a iPadOS 17

Apple dnes večer uvolnil první beta verze systémů iOS 17 a iPadOS 17 určené pro veřejnost

V redakci již betu testujeme a zatím nepozorujeme žádné pády aplikací či jiná omezení

Ke stažení jsou i veřejné bety watchOS 10, macOS Sonoma a tvOS 17

První týden v červnu Apple pro vývojáře uvolnil testovací beta verze všech svých systémů, které jsou určené pro vývojáře. Právě vývojářská sestavení se od té doby dočkaly celkem třech, respektive čtyřech aktualizací (iOS 17 Developer Beta 3 totiž vyšla hned 2×). Vývojářskou verzi si rovněž mohl zcela legálně vyzkoušet každý i bez nutnosti platit poplatek 99 dolarů ročně (postup naleznete zde).

Výrazných novinek letos není tolik, jako tomu bylo loni u současné verze iOS 16, což ale neznamená, že by letos vývojáři z Cupertina usnuli na vavřínech. Apple se tentokrát zaměřil na zlepšení celkové použitelnosti nativních nástrojů, a to včetně softwarové klávesnice. Inovací doznaly i základní aplikace Telefon, Zprávy a FaceTime. Telefonní aplikace už několik let působí dost zastaralým dojmem. Grafici předělali nejen obrazovku s fotografií volajícího, kterou lze přizpůsobovat podobně jako uzamčenou obrazovku z iOS 16.

V aplikaci Zprávy půjde nově lépe vyhledávat v konverzacích a také mnohem snadněji reagovat na vybrané zprávy. Tahem prstu doprava přes vybranou bublinu s texem rovnou vyvoláte pole pro odpověď. U hlasových zpráv přibude okamžitý textový přepis pro případy, kdy si hlasovou zprávu nebudete zrovna moci poslechnout. Vylepšení ve Zprávách doznala také funkce pro sdílení polohy, kdy v konverzaci uvidíte aktuální lokaci kontaktu a případně můžete dát druhé straně vědět, že jste v pořádku dorazili na nějaké místo. Přehled všech novinek, které iOS 17 přináší, naleznete v tomto článku.

Jak aktualizovat?

Na iPhonu, iPadu, Macu či v aplikaci Watch stačí přejít do nabídky Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Zde klikněte na nabídku Aktualizace betaverzí, kde byste měli mít volbu iOS 17 Public Beta. Tu stačí aktivovat a následně zkontrolovat dostupnost aktualizací – během chvilky by mělo začít stahování.

Podporované modely

Na keynote zaznělo, že iOS 17 je kompatibilní s iPhonem XS z roku 2018 a novějšími. Starší iPhony (8, 8 Plus a X) už se této verze systému nedočkají. Níže naleznete kompletní přehled modelů (včetně podporovaných iPadů), na které aktualizace v září dorazí.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. generace a novější)

iPad Pro 12.9″ (2. generace a novější)

iPad Pro 10.5″

iPad Pro 11″ (všechny generace)

iPad Air (3. generace a novější)

iPad (6. generace a novější)

iPad mini (5. generace a novější)