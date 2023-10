Musk zvažuje, že v Evropě vypne Twitter (X). Vadí mu zákon o dezinformacích

Dříve nemyslitelné se možná stane brzy skutečností. Sociální sít Twitter, nyní známá pod názvem X, se pravděpodobně stáhne z evropského trhu. Na vině je údajně nedávno schválený zákon Evropské unie, který od sociálních sítí požaduje, aby mazaly nenávistné příspěvky a desinformace. Podle zdrojů uvnitř sociální sítě je Musk ze zavedení zákona „stále více frustrovaný“ a zvažuje, že populární platformu uživatelům v rámci Evropské unie znepřístupní.

Nový zákon má za úkol chránit obyvatele unie před závadným a nelegálním obsahem, dezinformacemi a porušováním soukromí a svobody projevu. Situace se navíc zhoršila s nedávno vypuklou válkou mezi Izraelem a teroristickou organizací Hamás, která šíření dezinformací a lží ještě přiživila – na sociálních sítích se například začaly objevovat falešná videa vydávající panenky za mrtvé kojence či záběry z počítačové hry Arma 3, které někteří uživatelé prezentovali za skutečné záběry z probíhajícího konfliktu.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

— Thierry Breton (@ThierryBreton)