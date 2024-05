Musk kritizuje novou AI funkci Windows. Je to jako epizoda z Black Mirror, tvrdí

Elon Musk vyzývá uživatele Windows, aby vypnuli novou kontroverzní AI funkci

Ta se má objevit v počítačích Copilot+

Miliardář tvrdí, že je jako ze seriálu Black Mirror od Netflixu

Šéf Tesly se opět ocitá v hledáčku médií. Na sociální síti X totiž zkritizoval novou funkci umělé inteligence, která se má letos v létě exkluzivně objevit v nové řadě počítačů Copilot+. Jmenovat se bude Recall a bude v podstatě pořizovat snímky obrazovky při všem, co na počítači budete dělat.

Musk: kde už jsem to viděl?

Tyto snímky následně zanalyzuje umělá inteligence, vytvořená ve spolupráci s OpenAI a uživatelé budou moct snadno vyhledávat cokoliv a kohokoliv, včetně osob, zvířat nebo třeba historických památek, aniž by znali konkrétní název souboru či webové stránky. Microsoft ji prezentuje zejména jako možnost vrátit se v čase a pokračovat v práci na čemkoliv z posledního měsíce.

„Rozhodli jsme se vyřešit jeden z nejvíce frustrujících problémů, se kterými se denně setkáváme – najít něco, o čem víme, že jsme to již v počítači viděli. Dnes si musíme pamatovat, v jaké složce to bylo uloženo, na jaké webové stránce to bylo, nebo prohledávat stovky e-mailů,“ napsal Yusuf Mehdi, marketingový ředitel společnosti Microsoft, na firemním blogu. „Nyní se díky funkci Recall můžete dostat ihned k čemukoliv, co jste viděli nebo dělali na svém počítači, a to způsobem, jako byste používali svou fotografickou paměť,“ dodal.

Kritika od Muska

Proti tomu se na platformě X vyjádřil dlouhodobý kritik OpenAI, Elon Musk: „Tohle je epizoda z Black Mirror. Rozhodně tuto ‚funkci‘ vypínám.“ Připojil i krátké video, ve kterém Satya Nadella, generální ředitel Microsoftu, funkci představuje.

This is a Black Mirror episode. Definitely turning this “feature” off. https://t.co/bx1KLqLf67 — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2024

„Takže vestavěný záznamník obrazovky. Protože tohle není bezpečnostní riziko. Jedno se jim (Microsoftu, pozn. red.) ale musí nechat, vzali malware a udělali z něj ‚funkci‘,“ reagoval jeden z uživatelů X. „Tohle vymyslela CIA?“ vtipkoval jiný.

Bezpečnostní hrozba?

Recall již prověřuje Britský úřad pro ochranu soukromí, aby posoudil rizika ohledně práv a svobod lidí, kteří by se funkci rozhodli používat. Je nutné ovšem upozornit, že funkce nebude nativně aktivní. Žádné vypínání, jak píše Elon Musk, tedy lidé provádět vůbec nemusí.

Zároveň se sluší dodat, že všechno by mělo probíhat přímo na zařízení a žádná data by se neměla dostat ven. Nemusíte se ani bát, že by byla funkce aktivní při používání anonymního režimu v prohlížeči. Uživatelé budou moct funkci rovněž deaktivovat pro jednotlivé aplikace.