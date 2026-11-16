Mráz a mobil: těmto chybám se v zimě vyvarujte a telefon vám poděkuje

- Procenta na displeji jsou jen odhad; v mrazu rozhoduje, jestli studená baterie dodá dost proudu
- Kolem –20 °C má běžný lithiový článek zhruba poloviční kapacitu oproti pokojové teplotě; po zahřátí se kapacita vrátí
- V mrazu se nejdřív vypínají telefony se starší a málo nabitou baterií; pomůže vnitřní kapsa a plné nabití před odchodem
- Běžný mráz baterii trvale neublíží
Spousta lidí to zná ze svého telefonu: na mrazu baterie ubývá rychleji než doma a někdy se telefon vypne úplně, přestože na displeji ještě zbývaly desítky procent. Po návratu do tepla ho přitom obvykle jde znovu zapnout a ukáže, že energie v něm zbylo dost.
Na horách nebo na zimní procházce to umí nepříjemně překvapit, protože telefon venku slouží jako mapa, jízdenka i spojení pro případ nouze. Nejde o poruchu ani o vybitou baterii, ale o záměrné vypnutí ve chvíli, kdy studená baterie nestačí dodat dost proudu. Za vším stojí to, jak se lithiová baterie chová v chladu. Z toho vychází i to, jak telefon v mrazu udržet déle v chodu a proč mu natrvalo ublíží spíš nabíjení za studena než samotný mráz.
Studená baterie energii má, jen ji nedokáže vydat dost rychle
Lithium-iontová baterie v telefonu vyrábí proud chemickou reakcí, při které ionty lithia putují elektrolytem z jedné elektrody na druhou. V chladu se reakce zpomalí a elektrolyt zhoustne, takže se ionty pohybují pomaleji a vnitřní odpor baterie vzroste. Řidiči znají podobný jev z auta: studený akumulátor protáčí startér ztěžka, přestože je nabitý. I novější křemíko-uhlíkové baterie, kterými se chlubí řada telefonů s vysokou kapacitou, se v chladu chovají stejně. I ty jsou lithium-iontové, jen mají v záporné elektrodě vedle grafitu také křemík.
Vyšší odpor znamená, že při každém větším odběru napětí baterie spadne víc než za tepla. Telefon přitom odebírá proud velmi nerovnoměrně: v kapse si vystačí s málem, kdežto fotoaparát s bleskem, nahrávání videa nebo navigace na jasném displeji si najednou řeknou o mnohem víc. Úložiště, napájecí obvody i samotná baterie potřebují ke správné funkci určité minimální napětí. Když ho baterie při takové špičce neudrží, systém řízení napájení telefon vypne, aby elektroniku nepoškodil.
Chlad navíc baterii dočasně ubírá kapacitu. Kolem –20 °C má běžný lithiový článek jen zhruba poloviční kapacitu oproti pokojové teplotě. Výrobci s mrazem v provozních údajích nepočítají: pro iPhony i telefony Samsung Galaxy uvádějí jako provozní rozsah okolní teplotu 0 až 35 °C. Energie ale nikam nemizí a jakmile se baterie ohřeje, vrátí se jí kapacita i schopnost dodávat proud.
Proč procenta v zimě klamou
Proč ale displej těsně před vypnutím ukazuje, že je baterie ještě slušně nabitá? Procenta totiž nejsou přímé měření, ale odhad. Počítá ho malý čip, který baterii průběžně hlídá. Sčítá, kolik energie se do ní při nabíjení dostalo a kolik z ní telefon spotřeboval, a údaj upravuje podle napětí a teploty. Odhad přitom vychází z určité průměrné zátěže. Čip s chladem do jisté míry počítá, a proto procenta v mrazu často ubývají rychleji než obvykle a po zahřátí se mohou o kus vrátit. Náhlou špičku, při které napětí studené baterie spadne pod potřebnou hranici, však předem nezapočítá. V zimě proto jednou baterie ubývá nezvykle rychle a jindy se telefon bez varování vypne, ačkoli displej ještě ukazuje desítky procent.
Proč se dřív vypne starší a málo nabitý telefon
Stejný mráz nepostihne každý telefon stejně. Vnitřní odpor baterie totiž nezvyšuje jen chlad, ale také opotřebení a dočasně i nízké nabití. Tyto vlivy se sčítají, takže se dva telefony se stejným procentem na displeji mohou v mrazu chovat úplně jinak a dřív se vypne ten se starší baterií.
Kvůli stejné kombinaci začal Apple před lety přibrzďovat starší iPhony a ve vyjádření výslovně zmínil i chlad. S omezeným výkonem procesoru telefon nežádá tolik proudu naráz a nevypíná se tak snadno. iPhone dnes podobně sleduje teplotu, nabití i stav baterie a výkon v případě potřeby dočasně sníží. Opotřebení baterie zjistíte v Nastavení pod Baterie › Kondice baterie. Tam iPhone také upozorní, když baterie přestává stačit na špičkový výkon. Hodně opotřebovanou baterii se vyplatí vyměnit ještě před zimou.
Jak telefon v mrazu udržet při životě
Většinu toho, co telefon v mrazu vypíná, můžete ovlivnit sami: teplotu baterie, její nabití i to, kolik proudu po ní telefon najednou chce. Nejvíc pomůže teplo. Pro baterii rozhoduje její vlastní teplota, ne teplota vzduchu. Ve vnitřní kapse bundy zůstává telefon teplý od těla, kdežto ve vnější kapse nebo v batohu na mrazu postupně vychladne a s ním i baterie. Venku je proto lepší telefon vytáhnout jen na fotku nebo pohled do mapy a hned ho zase schovat.
Před odchodem do mrazu se vyplatí nabít telefon naplno. Rada držet nabití zhruba mezi 20 a 80 % šetří životnost baterie, pro zimní den venku se ale nehodí, protože s ubývajícím nabitím roste vnitřní odpor a k chladu se tak přidává druhý vliv, který telefon vypíná. Pokud s sebou nosíte powerbanku, patří také do vnitřní kapsy, protože má uvnitř lithiové články jako telefon a v chladu se chová stejně.
Pomůže i úsporný režim. Na iPhonu jde o režim nízké spotřeby, který ztlumí displej, dřív zamkne obrazovku a vypne stahování i aktualizace aplikací na pozadí; podobný režim mají i telefony s Androidem. Telefon pak odebírá méně proudu a napětí studené baterie tolik nepadá. Ze stejného důvodu je rozumné v mrazu šetřit s bleskem, dlouhým natáčením videa a navigací na plný jas.
Když se telefon přesto vypne, stačí ho schovat do vnitřní kapsy nebo vzít dovnitř a zapnout, až se ohřeje. Topení ani fén k urychlení nepoužívejte, protože okolní teplota nad 35 °C už může kapacitu baterie natrvalo snížit. Rychlým ohřevem by tak mohla vzniknout škoda, kterou samotný mráz nezpůsobí.
Co telefonu v zimě opravdu ublíží
Vypínání v mrazu je nepříjemné, baterii ale nepoškodí. Natrvalo jí kromě přehřátí může ublížit nabíjení za studena. Když do studené baterie teče proud, ionty lithia nestihnou proniknout do grafitové záporné elektrody a lithium se místo toho usazuje na jejím povrchu jako kovový povlak. Ten trvale ubírá kapacitu a zhoršuje i bezpečnost baterie. Běžné lithium-iontové články se proto pod 0 °C nabíjet nemají a pod zhruba 5 °C jen sníženým proudem.
Telefony se proti tomu brání samy: hlídají teplotu baterie a za studena nabíjení zpomalí nebo pozastaví. iPhone od iOS 16 na pozastavené nabíjení upozorní na zamčené obrazovce, telefony Galaxy hlásí příliš nízkou teplotu baterie. Jistější ale je na pojistku vůbec nespoléhat a telefon po příchodu z mrazu zapojit, až je na dotek teplý. Platí to i pro nabíjení z powerbanky venku: telefon k ní připojte, až se ve vnitřní kapse ohřeje.
Na čekání se nejsnáz zapomíná v autě. Noc v promrzlém autě telefonu sama neublíží; iPhone je stavěný na skladování až do –20 °C. Ráno je ale stejně studený jako kabina, a když ho hned po nastartování připojíte k nabíječce, žádáte po něm přesně to, před čím ho pojistka chrání. Lepší je nechat ho nejdřív ohřát v kapse nebo ve vytopené kabině a nabíjet až potom.
Po příchodu z mrazu domů je dobré počkat i z druhého důvodu. Na studeném telefonu se v teplé místnosti sráží vlhkost stejně jako na brýlích, a to i v konektoru. Kabel nabíječky proto zapojujte až do ohřátého a suchého telefonu.
Telefon se v mrazu umí ochránit sám: vypne se dřív, než by elektronika dostala nebezpečně nízké napětí, a při silném chladu nabíjení pozastaví. Vy mu v zimě nejvíc pomůžete tím, že ho budete nosit v teple a s nabíjením počkáte, až se ohřeje.