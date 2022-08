Motorola Razr 2022 přichází. Má Galaxy Flip 4 důvod k obavám?

Dnes ráno se v Číně uskutečnila odložená premiéra véčkové Motoroly Razr pro letošní rok. Nová generace reinkarnované legendy s ohebným displejem přichází ve zcela novém designu a také s výrazně posílenými parametry. S jakými zbraněmi jde do souboje proti čerstvě představenému Samsungu Galaxy Z Flip 4?

Pryč s bradičkou

Motorola Razr 2022 se od svých předchůdců dramaticky odlišuje. Výrobce ze svého véčka odstranil ikonickou (ale poněkud zbytečnou) bradičku výměnou za menší rozměry a větší ohebný displej, jehož úhlopříčka narostla z 6,2 na 6,7″. Jedná se o P-OLED panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz. Díky funkci Flex View lze v systému navolit spuštění dvou různých aplikací současně ve chvíli, kdy je zařízení otevřené do úhlu 90°. Na horní části si například můžete pustit video, na spodní chatovací aplikaci.

Z horní části displeje byl odstraněn rozměrný výřez pro selfie kamerku – ta se nově nachází v moderněji vypadajícím kruhovém „průstřelu“ a pyšní se rozlišením 32 megapixelů. Hlavní duální fotoaparát tvoří hlavní 50Mpx kamerka s optickou stabilizací a 13Mpx širokoúhlá, která zároveň slouží pro pořizování makro snímků.

Pod modulem hlavního fotoaparátu najdeme vnější displej, který si ponechal úhlopříčku 2,7″ i všechny své schopnosti – můžete jej použít jako hledáček při focení selfie, ovládat přes něj hudební přehrávač atd.

Výkon vlajkových lodí

Srdcem Motoroly Razr 2022 je čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, což znamená ohromný posun kupředu. Zatímco předchozí Razry patřily výkonnostně do střední třídy, letošní generace srovnala výkon s tou nejlepší konkurencí. Sílu čipsetu můžete využít nejen při hraní her, ale také v režimu Ready For 3.5, který vám dovolí připojit si k telefonu externí zobrazovač a získat de facto stolní počítač.

Co se paměti týče, můžete zvolit jednu ze tří následujících kombinací: 8/128, 8/256, nebo 12/512 GB. Kapacita úložiště je konečná, neboť telefon neobsahuje slot na paměťové karty. Chybět vám rovněž může 3,5mm sluchátkový port, zvýšená odolnost či bezdrátové nabíjení. Akumulátor s kapacitou 3 500 mAh podporuje rychlé nabíjení kabelem maximálním výkonem 33 wattů. Roli operačního systému zastává Android 12 doplněný o prostředí MyUI 4.0.

Ceny a dostupnost

Motorola Razr 2022 bude existovat ve dvou barevných provedeních: bílém a černém. Prodej bude zahájen nejprve v Číně, a to 15. srpna, zatímco na globální trh by měla novinka dorazit později. Ceny pro čínský trh jsou následující:

Paměť Cena v CNY Cena v CZK (včetně DPH) 8/128 GB 5 999 CNY asi 25 300 korun 8/256 GB 6 499 CNY asi 27 400 korun 12/512 GB 7 299 CNY asi 30 800 korun