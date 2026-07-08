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Motorola Edge 70 Max nabídne skvělou vychytávku, ostatní výrobci se ji vyhýbají

Jakub Karásek
Jakub Karásek 8. 7. 18:00
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Chytrý telefon Motorola Edge 60

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  • Motorola chystá nejvýše postavený model z aktuální řady Edge 70
  • Chystaná novinka potěší výkonným čipsetem a zvýšenou odolností
  • Hlavním prodejním tahákem by mohlo být nasazení magnetického dobíjení

V roce 2020 přišel Apple s jednoduchým, a přitom geniálním nápadem – u iPhonů přidal k cívce pro bezdrátové nabíjení magnetický prstenec, který zajistí přesné vycentrování telefonu na nabíječce nebo držáku. Tuto technologii v roce 2023 adoptovalo konsorcium Wireless Power Consortium v rámci svého nabíjecího standardu Qi2, avšak telefonů s jeho plnou podporou je na trhu jako šafránu. Značka Motorola se rozhodla tento zatuchlý rybníček trochu rozčeřit a chystá se implementovat magnetické nabíjení do připravovaného smartphonu Edge 70 Max.

Motorola Edge 70 Max: vyšší střední třída s magnetickým nabíjením

Chystaný smartphone by měl tvořit vrchol nabídky v aktuální rodině Motorola Edge 70 – z tohoto důvodu se o něm donedávna psalo jako o modelu Ultra, byť podle posledních zpráv informátora DigitalCitizen pravděpodobně získá přídomek Max. Ať už se bude jmenovat jakkoliv, můžeme se těšit na telefon, který se bude svojí výbavou pohybovat někde v oblasti levnějších vlajkových lodí.

Motorem tohoto telefon se má stát čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez Elite), který si poradí se drtivou většinou současných úkolů. Jeho součástí je neurální jednotka pro akceleraci AI úloh, která má být o 46 procent výkonnější než u předchozí generace.

Zepředu bude Motorolu Edge 70 Max reprezentovat AMOLED displej, záda pak budou nabízena v černé, zelené a modré barvě. V jejich levém horním rohu najdeme rozměrný čtvercový ostrůvek se třemi fotoaparáty – na pozici toho hlavního má být posazen 50Mpx snímač Sony Lytia 710. Chystaný telefon také potěší zvýšenou odolností MIL-STD-810H a odpovídajícím krytím IP.

Kapacitu akumulátoru zatím neznáme, Motorola nicméně v marketingových materiálech slibuje výdrž i na náročné pracovní dny. Působivější je v této oblasti již zmíněná podpora magnetického dobíjení, a to výkonem až 25 wattů. Na uniklých materiálech je k vidění i oficiální nabíjecí „puk“ připomínající ten od Applu.

Motorola Edge 70 Max s magnetickou nabíječkou

Termín odhalení nové Motoroly Edge 70 Max zatím neznáme, vzhledem k rozsáhlému úniku marketingových snímků ale očekáváme, že na sebe premiéra nenechá dlouho čekat.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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