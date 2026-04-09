Moravská vesnice představila svého AI starostu. Nikdy nespí a můžete mu i zavolat

- Ratiboř nasazuje jako první obec v Česku AI starostu
- Jde o digitální podobu jejího skutečného starosty Martina Žabčíka
- Funguje nonstop buď v budově úřadu, nebo na telefonu
Obec Ratiboř v okrese Vsetín je celorepublikový unikát. Jako první totiž uvedla do provozu projekt AI starosty – jde vlastně o digitalizovaný portrét tamního starosty Martina Žabčíka napojeného na obecní databázi, díky čemuž zvládne odpovídat na dotazy týkající se obce, vyhlášek, ale třeba i doporučení, kam si v okolí dojít na oběd nebo na procházku.
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AI starosta v Ratiboři
Nový systém má necelým 2 tisícům obyvatel odpovídat na běžné dotazy nonstop, takže se lidé k informacím dostanou i večer, o víkendu nebo ve chvíli, kdy je obecní úřad zavřený. Podle vedení obce jde především o praktický nástroj, který zrychlí komunikaci s občany a uleví úředníkům od rutinních dotazů – ať už osobně, nebo přes telefon.
AI starosta je vytvořený tak, aby působil co nejvíc realisticky a odpovídal stylem, který připomíná skutečného starostu. Obyvatelé se ho mohou ptát například na běžné provozní informace, plánované akce, investice, odpady nebo další obecní záležitosti. Využití tak míří hlavně na jednoduchou administrativu a komunikaci, kde lze část práce automatizovat bez nutnosti zásahu člověka.
Zajímavé je, že Ratiboř za technologii podle dostupných informací nemusela platit standardní komerční cenu, která by se mohla pohybovat ve vyšších částkách. Systém vznikl díky spolupráci s vývojáři zlínské firmy AI Produkce, kteří jej obci poskytli bezplatně. Za zmínku stojí i spolupráce s AI experty v Austinu. AI Produkce už dříve pro Zlín vyvíjela AI filmečky s již zesnulým Tomášem Baťou.
Současně s AI starostou „na displeji“ pak Ratiboř nasazuje i bezplatnou telefonní linku s umělou inteligencí, kterou ale už předtím zprovoznily i okolní města a obce, jako například Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod či Valašské Meziříčí. Šéf AI Produkce Martin Gazda navíc potvrdil, že v plánu je i mobilní aplikace s virtuálním starostou obce Ratiboř.