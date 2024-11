Mobilní strategie Plague Inc. dostala překvapivé pokračování. Cílem je obnovit civilizaci po konci světa

Studio Ndemic překvapivě oznámilo a zároveň rovnou vydalo pokračování stretegické pecky Plague Inc.

Novinka se jmenuje After Inc. a budete se v ní snažit obnovit civilizaci po zombie apokalypse

V App Store je hra k dispozici za 2 dolary, v Google Play je ke stažení zdarma, přičemž prémiovou verzi pořídíte za 90 korun

Herní studio Ndemic pořádně překvapilo své fanoušky nečekaným oznámením a rovnou i vydáním pokračování strategického hitu Plague Inc. Namísto pochmurného pandemického simulátoru jde o podstatně pozitivněji laděný titul, který na svého předchůdce navazuje vskutku originálním způsobem – hráči se tentokrát budou snažit obnovit civilizaci, kterou v předcházejícím díle s pomocí smrtících virů přeměnili na armádu nemrtvých. Hra s výmluvným názvem After Inc. je k dispozici pro iOS a Android, s verzí pro počítače se počítá na příští rok.

Optimistické pokračování

After. Inc. přímo navazuje na jeden ze scénářů z Plague Inc., který v případě úspěšného dokončení ústí v zombie apokalypsu. Tentokrát je ale úkol zcela opačný –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ po několika dekádách od vypuknutí nákazy se poslední zbytky přeživších snaží obnovit civilizaci ve Velké Británii. Optimistické pojetí hry se náležitě odráží také v grafickém zpracování, které je barevně pestřejší a místy připomíná malířské plátno. Ve srovnáním se strohým uživatelským rozhraním Plague Inc. a chladnými satelitními mapami v Rebel Inc. jde o velkou změnu.

„Tentokrát jsem se snažil vytvořit šťastnější a optimističtější hru,“ prozradil designér James Vaughn v rozhovoru pro server Game File. V roli vůdce osady budete bojovat se zombíky, hledat zdroje, řešit spory uvnitř komunity a zkoumat nové technologie. Odehrání jednoho scénáře zabere přibližně 20 minut.

Zábava za hubičku

V App Store hru pořídíte za sympatickou cenu 1,99 dolaru (cca 50 korun), zatímco v obchodě Google Play je k dispozici zdarma, přičemž prémiovou verzi je možné zakoupit přímo v aplikaci za 89,99 korun. Tvůrci zároveň slibují, že After Inc. nebude obsahovat žádné spotřební mikrotransakce (virtuální měnu apod.) a veškerý zakoupený obsah zůstane hráčům napořád. Obsah hry by se měl navíc v průběhu následujících let rozrůstat prostřednictvím různých aktualizací.

Předcházející díl, Plague Inc., se stal obřím hitem především na začátku pandemie covidu. Tvůrci dokonce přispěli 250 tisíc dolarů na výzkum nemoci a vydali bezplatné rozšíření The Cure, ve kterém bylo možné proti nákaze bojovat, nikoliv ji co nejefektivněji rozšiřovat.