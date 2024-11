Cloudové streamování Xboxu rozšiřuje možnosti, zahrajete si i hry mimo Game Pass

Streamované hraní skrze xCloud umožní hraní titulů mimo Game Pass

Mezi 50 hrami se nachází například Baldur’s Gate 3, Star Wars Outlaws nebo The Witcher 3: Wild Hunt

Seznam se do budoucna bude ještě rozšířovat

Streamované hraní her už není žádnou hudbou vzdálené budoucnosti, ale žhavou realitou. Ano, stále potřebujete relativně solidní internetové připojení a na kompetitivní hraní stříleček to stále ještě není, ale pro nenáročné hraní adventur či singleplayerových RPG je to zcela relevantní způsob hraní. Mezi přední společnosti, které propagují a posouvají cloudové hraní kupředu, patří také Microsoft, respektive jeho herní divize Xbox. Až doposud bylo možné hrát skrze xCloud tituly, které byly dostupné v rámci Game Passu, nicméně nyní toto omezení konečně padlo.

xCloud umožní spuštění 50 titulů z vlastní knihovny

Microsoft totiž začíná rozšiřovat službu Xbox Cloud Gaming také na uživatelské knihovny na platformě Xbox. Předplatitelé Xbox Game Pass Ultimate mohou nyní streamovat 50 her, které již vlastní, včetně prvotřídních titulů, jako jsou Balatro, Baldur’s Gate 3, Final Fantasy či Hogwarts Legacy. Rozšíření o dalších 50 her je jen začátkem. „Naše nabídka titulů, které lze hrát v cloudu, se bude i nadále rozšiřovat. Spolupracujeme s našimi partnery po celém světě, abychom vám mohli nabídnout rozmanitý a rozsáhlý výběr skvělých her pro různá zařízení,“ říká viceprezidentka Xboxu Ashley McKissick. Kompletní seznam najdete níže:

Animal Well

Assassin’s Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur’s Gate 3

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare 2

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Dredge

Dying Light 2 Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

Final Fantasy 14 Online

Final Fantasy

Final Fantasy 2

Final Fantasy 3

Final Fantasy 4

Final Fantasy 5

Final Fantasy 6

Hades

Harry Potter: Quidditch Champions

High On Life

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper

Kena: Bridge of Spirits

Lego Harry Potter Collection

Life is Strange: Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmaphobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

Public

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy’s The Division

TopSpin 2K25

Undertale

Visions of Mana

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE 2K24

Těchto 50 her bude k dispozici na televizorech, chytrých telefonech, tabletech a počítačích prostřednictvím webového prohlížeče. Microsoft rovněž plánuje v příštím roce přinést streamování knihovny Xbox na konzole Xbox a do aplikace Xbox v systému Windows. Přestože prostřednictvím služby Xbox Cloud Gaming budou nakonec k dispozici tisíce her, někteří vydavatelé údajně budou jejich cloudovému zpřístupnění bránit kvůli licenčním požadavkům, nebo smlouvám.