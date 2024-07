Mluvíte pouze česky? WhatsApp integruje šikovnou funkci, kterou rozhodně oceníte

Komunikační aplikace WhatsApp chystá šikovnou novinku pro všechny, kteří komunikují v cizí řeči

V beta verzi se objevila integrace živého překladu od Googlu

Kdy se dočkáme funkce v ostrém provozu prozatím není známo

Konverzace je alfou a omegou lidské interakce. S globalizovaným světem a dostupnými technologiemi není problém komunikovat napříč kontinenty s řadou lidí z různých koutů světa, kteří ale také mluví různými jazyky. Není proto příliš těžké se v konverzaci ztratit, i když cizí jazyk dobře ovládáte – ostatně narazit na neznámé slovo není až takový problém ani v mateřském jazyce, natožpak v tom cizím. Řešením je mít po ruce aplikaci překladače, která vám v těžkých chvílích pomůže, nicméně populární kecálek WhatsApp na to jde ještě lépe a řadě uživatelů usnadní jejich komunikaci.

Živý překlad usnadní komunikaci ve WhatsAppu

Jak? Poměrně jednoduše – integrací funkce živého překladu přímo od Googlu. Tato funkce je výjimečná tím, že překlad se provádí přímo v zařízení, což znamená, že žádná z vašich konverzací nebude odeslána ke zpracování do cloudu. Vzhledem k tomu, že tento překlad bude zpracováván lokálně, budou si uživatelé zřejmě muset stáhnout jazykové balíčky, což zabere nějaké místo v telefonu. Překlad by měl probíhat plynule v chatu, což znamená, že konverzace budou o poznání plynulejší. Odpadnout by tak mělo neustálé kopírování a vkládání slov a vět do externího překladače, které je zdlouhavé a nepohodlné.

Funkce se objevila v nejnovější beta verzi, ale není možné ji prozatím aktivovat. Není však pochyb o tom, že o ní v blízké budoucnosti ještě uslyšíte, protože tento druh funkce by mohl skutečně změnit pravidla hry pro ty, kteří komunikují s lidmi po celém světě. Tato funkce může mít obrovský vliv nejen na běžné konverzace, ale mohla by ovlivnit i firemní komunikaci, neboť WhatsApp používá řada podniků jako výchozí komunikační nástroj se zákazníky.

V tuto chvíli není jasné, kolik jazyků bude podporováno, ale předpokládáme, že jich bude k dispozici hodně (včetně češtiny a slovenštiny), zejména vzhledem k tomu, že Překladač Google v době vydání tohoto článku podporuje více než 100 jazyků. Nyní také není jasné, kdy bude tato funkce spuštěna.