Už žádné rozmazané fotky a videa! WhatsApp konečně přináší vytouženou funkci

WhatsApp umožní posílat fotografie a videa v HD ve výchozím nastavení

Populární kecálek sice zmenší jejich velikost, komprese ale už není tak agresivní

Funkce se z beta verze dostane k běžným uživatelům nejspíše v rámci příštích dní či týdnů

Zasílání fotek a videí skrze různé messengery je v dnešní době stejně časté, jako posílání klasických textových zpráv. Až doposud většina z kecálků trpěla na jeden zásadní nedostatek – při poslání audiovizuálního materiálu někomu jinému zasáhla komprese, přičemž adresát sice dostal snímek či video, nikoli však v plné kvalitě. V době omezeného a drahého internetu se jednalo o vítanou funkci, nicméně dnes s 5G pokrytím už příliš nedává smysl. WhatsApp naštěstí jde s dobou a toto omezení konečně zadupává do země.

HD fotografie a videa jako výchozí nastavení

Jak informoval server Android Police, oblíbená aplikace pro zasílání zpráv zavádí novou funkci, která umožňuje nastavit HD kvalitu jako výchozí při nahrávání fotografií a videí. To znamená, že při každém sdílení médií nebudete muset ručně vybírat HD, takže sdílení ve vysoké kvalitě bude o to jednodušší. V minulosti museli uživatelé přikládat audiovizuální soubory do zpráv jako dokumenty, aby se vyhnuli kompresi WhatsAppu. Toto nepříliš elegantní řešení zbytečně komplikovalo věc, která by z principu měla být co nejjednodušší.

Nejnovější aktualizace odstraňuje nutnost těchto berliček a zajišťuje, že vaše cenné okamžiky budou zachovány ve vysoké kvalitě a že je také uvidí vaše rodina či přátele bez ztráty pixelů. Vývojáři na této možnosti pracují již nějakou dobu, ostatně Meta spustila sdílení fotografií v HD rozlišení loni v srpnu, později funkci rozšířila také o sdílení HD videa. Takto odeslané mediální soubory jsou označeny štítkem HD v levém dolním rohu, avšak až doteď bylo nutné ručně zvolit, že chcete zasílat audiovizuální soubory ve vysoké kvalitě, což nyní odpadá.

Přesto je nutné mít na paměti, že varianta HD v případě WhatsAppu není zcela bezztrátová, nicméně je to velký pokrok oproti obvyklé kompresi v rámci aplikace. Ta často ničila kvalitu obrázků a videí a měnila vzpomínky v pixelové katastrofy, na které jste se rozhodně nechtěli dívat, natož pak s někým sdílet. V Android Police si povšimli nového výchozího nastavení v rámci beta verze 2.24.13.10, což naznačuje, že funkce bude brzy dostupná i pro běžné uživatele.