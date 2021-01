Minecraft Earth končí: vyzyvateli Pokémon Go zlomil vaz koronavirus

Před rokem a půl Microsoft představil hru Minecraft Earth, která propojovala populární kostičkový svět Minecraftu s realitou. Cílem bylo dostat mládež do ulic, podobně jako se to povedlo úspěšnému titulu Pokémon Go. Microsoft ovšem nemohl počítat s tím, že touha dostat lidi do ulic narazí na pandemii nemoci COVID-19 a výzvy, aby lidé zůstali doma. Vývojáři sice přinesli několik vylepšení, aby byla hratelná i v domácích prostorách, to ale zjevně nestačilo.

Minecraft Earth končí

Jelikož hra Minecraft Earth byla založená na využívání volného pohybu po světě a spolupráce hráčů, nemohla v současné situaci obstát. Microsoft se rozhodl vystrojit hře důstojný pohřeb, a proto ji vypne až 30. června letošního roku, přičemž do té doby si hráči budou moci užít Minecraft Earth v celé jeho kráse. Finální update vydaný v tomto týdnu obsahuje veškerý dosud nezveřejněný obsah, odstraňuje mikrotransakce, dramaticky snižuje nároky na rubíny, snižuje časové požadavky na craftování a tavení apod. Kromě toho hráči, kteří se přihlásí mezi 5. lednem a 30. červnem dostanou při tvoření postavy set různých předmětů.

Minecraft Earth: Official Reveal Trailer

Po 30. červnu již nebude možné hru hrát, ani ji stáhnout; bude odstraněna z obchodů aplikací a uživatelská data budou smazána. Hráči se zaplacenými rubínovými zůstatky dostanou Minecoiny, které budou moci použít v Minecraft Marketplace, například k nákupu textur, map nebo miniher. Ti, kteří ve hře provedli jakýkoliv nákup za reálné peníze, dostanou zdarma kopii hry Minecraft (verze Bedrock).