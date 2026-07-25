Miliardový trest pro Google: Bruselu došla trpělivost a vytasil další vysokou pokutu

- Google si od Evropské unie vysloužil další velkou pokutu
- Tentokrát hned za dvě porušení zákona o digitálních trzích
- Pokud nesjedná nápravu, mohlo by to firmu přijít hodně draho
S Evropskou unií si není radno zahrávat, obzvláště pokud jste nadnárodní gigant. Své by o tom mohl vyprávět Google, který má opět na krku gigantickou pokutu. Evropská unie uložila mateřské společnosti Googlu, firmě Alphabet, pokutu ve výši 890 milionů eur (přibližně 21,5 miliard korun) za dvě samostatná porušení unijního zákona o digitálních trzích (DMA). Jedna pokuta se týká upřednostňování vlastních produktů ve výsledcích vyhledávání, druhá pak bránění vývojářům pro Android v tom, aby uživatele přesměrovávali na alternativní platební možnosti.
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Další velká pokuta pro Google od EU
Googlu byla uložena pokuta ve výši 460 milionů eur za upřednostňování vlastních služeb ve výsledcích vyhledávání Google, zatímco druhá pokuta ve výši 430 milionů eur se týká pravidel obchodu Google Play, která brání vývojářům ve volném nasměrování spotřebitelů k alternativním platebním systémům, které mohou být levnější. V rámci tohoto rozhodnutí má Google 60 dní na to, aby provedla změny ve svých zásadách, jinak mu hrozí další periodické peněžité sankce.
Pro Google není pokuta ze strany EU nic nového
Evropská komise uložila společnosti Google za opakované zneužívání dominantního postavení na trhu rekordní pokuty v celkové výši přesahující 8 miliard eur. Tři hlavní sankce směřovaly proti protisoutěžnímu zvýhodňování vlastní služby Google Shopping (2,42 mld. eur v roce 2017), svazování operačního systému Android s vlastními aplikacemi pro výrobce telefonů (4,12 mld. eur v roce 2018) a blokování konkurenčních zprostředkovatelů reklamy v systému AdSense (1,49 mld. eur v roce 2019). Kromě těchto pravomocně potvrzených pokut čelí Google ze strany EU dalším vyšetřováním v oblasti reklamních technologií (AdTech) a dodržování nového zákona o digitálních trzích (DMA).
Ve vyhledávači bude muset zacházet se službami třetích stran spravedlivým a nediskriminačním způsobem, zároveň však bude muset umožnit vývojářům pro Android volně propagovat nabídky uživatelům jak v rámci obchodu Play Store, tak mimo něj. Google již provedl a otestoval několik změn ve svých vyhledávacích službách v rámci snahy o dodržení pravidel DMA, jako například odstranění zvýraznění odkazů na srovnávací weby třetích stran. K těmto změnám však došlo ještě předtím, než Google na své konferenci I/O v květnu představil přepracované vyhledávací pole zaměřené na umělou inteligenci, které bylo rovněž zpřístupněno uživatelům v EU.
Google již v roce 2017 dostal pokutu ve výši 2,42 miliardy eur (cca 58 miliard korun) za podobné porušení antimonopolních pravidel EU, poté co byl obviněn z toho, že své službě pro srovnávání cen poskytoval nezákonnou výhodu oproti konkurentům. Gigant z Mountain View také čelí kritice ohledně svých pravidel pro obchod Play Store v USA poté, co firma Epic Games úspěšně podala žalobu na společnost kvůli poplatkům za nákupy v aplikacích, a bude tak nucena do svého obchodu začlenit konkurenční obchody s aplikacemi pro Android.