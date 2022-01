Microsoft v roce 2022: nové počítače Surface a první velký update Windows 11

Před nedávnem jsme predikovali, jaké přinese rok 2022 jablečné novinky, nyní se pojďme podobnou optikou podívat i na Microsoft. Ten v roce 2021 ukázal několik zajímavých počítačů rodiny Surface (včetně Surface Pro 8, který pro vás aktuálně testujeme), v příštím roce bychom se měli dočkat dalších novinek.

Rodina Surface se dočká několika aktualizací

Na příští rok připadá 10. výročí řady Surface, neboť v říjnu roku 2012 byl odhalen vůbec první stroj této rodiny – tablet Surface RT. I když by se slušelo v tomto kulatém výročí uvést nějaký zbrusu nový stroj, pravděpodobně se dočkáme pouze dílčích upgradů současných zařízení s tím, že většina dorazí „až“ na podzim.

Podle Zaca Bowdena z Windows Central by měl Microsoft na jaře uvést pouze jeden počítač, a tím má být levný Surface Laptop Go 2 s novějšími procesory Intel Core 11. generace. Tak trochu doufáme, že Microsoft alespoň přidá podsvícenou klávesnici nebo jemnější displej, což byly největší kompromisy první generace.

Na podzim by měl Microsoft oživit další ze svých počítačů, byť pravděpodobně dojde „pouze“ k výměně procesoru. Surface Laptop 5 a Surface Pro 9 by se měly dočkat 12. generace procesorů Intel Core, Laptop navíc ještě nových procesorů AMD z rodiny Rembrandt. Aktualizace by se rovněž měl dočkat tablet Surface Pro X, do jehož útrob bude nasazen nový ARMový čip Microsoft SQ3, pravděpodobně založený na nedávno uvedeném čipsetu Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3.

Procesorové omlazení potká i all-in-one počítač Microsoft Studio, kterého jsme se měli dočkat už loni, avšak kvůli pandemii COVID a polovodičové krizi bylo jeho uvedení posunuto na druhou polovinu letošního roku.

První velká aktualizace Windows 11

Letos se také dočkáme prvního velkého updatu systému Windows 11. Microsoft plánuje tento systém povyšovat na novější verze v ročních cyklech, přičemž první významná aktualizace (22H2) by měla být dokončena letos v květnu, distribuce pak má být zahájena v letních měsících.

Microsoft do prvního updatu implementuje funkce, které nestihl dodat s vydáním ostré verze – návrat chybějících funkcí v hlavním panelu, podpora widgetů třetích stran (distribuce skrze Microsoft Store), podpora aplikací pro Android a výměna některých systémových aplikací za nové, například Hudba Groove, Filmy a TV pořady, Poznámkový blok, Pošta a kalendář apod.