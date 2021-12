Apple v roce 2022: velký přehled chystaných novinek

Letošní rok byl v podání Applu poměrně zajímavý. I přes polovodičovou krizi a omezené dodávky komponent nás technologický obr zavalil novými telefony, počítači i drobným příslušenstvím v čele se zbrusu novým lokalizačním štítkem AirTag. Zajímavé věci v Cupertinu bezesporu chystají i pro rok příští; pojďme se podívat na to, jakých produktů se pravděpodobně dočkáme.

MacBook Air: barevnější a výkonnější

Prakticky s jistotou můžeme očekávat nový MacBook Air, byť některé hlasy tvrdí, že se nakonec bude jmenovat prostě MacBook. Ať je pravda jakákoliv, je jisté, že se u tohoto počítače můžeme těšit na kompletní redesign. Loňský MacBook Air s čipsetem Apple M1 totiž vypadá navlas stejně jako jeho předchůdce s procesory od Intelu, to by se však mělo v příštím roce změnit; nový MacBook Air má být postaven od podlahy pro nové ARMové čipsety, pravděpodobně z generace M2.

Co se designu týče, počítač by měl dostat tenčí a lehčí tělo a podobné barevné kombinace, jako má letošní iMac – šasi má být nabízeno v pastelových odstínech, rámečky okolo displeje mají být bílé, stejně jako klávesnicový blok. Barvičkami by měl Apple dát najevo, že se jedná o zařízení pro běžného spotřebitele, zatímco produkty s přídomkem Pro budou i nadále nabízeny ve střízlivějších barvách.

Sázka na bílé rámečky bude pravděpodobně poměrně kontroverzní, jednak budou působit širším dojmem a jednak v nich více vynikne výřez pro webkameru (pokud jej Apple použije).

Premiéra nového MacBooku Air (nebo MacBooku) by se měla odehrát někdy v polovině roku 2022.

Mac mini: nové tělo a více portů

Mac mini má podobný osud jako MacBook Air – jeho první „porevoluční“ generace s procesorem Apple M1 sdílí tělo s předchozím Intel modelem, a proto se šušká o přepracování. V útrobách příštího Macu mini má rovněž tikat čipset z rodiny Apple M2, hovoří se také o novém šasi s reflexním povrchem na horní straně. Těšit se můžeme i na bohatší portovou zásobu, kterou zajistí čtyři Thunderbolt porty, USB-A, ethernet a chybět by nemělo ani magnetické nabíjení známé z aktuálního 24“ iMacu.

27“ iMac: barvy, barvy, barvičky

A když už je řeč o iMacu, v příštím roce bychom se konečně měli dočkat většího modelu; ten se totiž stále ještě prodává s procesory Intel. Předpokládáme, že Apple použije stejnou podobu, jako má loňský 24“ model, ovšem uvnitř by mohl tikat novější procesor z generace Apple M2. Kromě toho se můžeme těšit na lepší displej, pravděpodobně miniLED panel s technologií ProMotion, což by bylo v případě iMacu vůbec poprvé.

Nový iMac by se měl také dočkat vyšších paměťových konfigurací, přičemž ta základní by měla začínat na 16 GB RAM a 512GB SSD.

Mac Pro: poloviční tělo, mnohonásobný výkon

Spekulace o jablečných počítačích uzavřeme vrcholovým Macem Pro. Ten by se měl dočkat nejen nového designu se zhruba poloviční velikostí, ale také zbrusu nových supervýkonných procesorů. Základem se mají stát současné procesory Apple M1 Pro a M1 Max, ovšem v konfiguraci Duo nebo Quattro, tedy se dvěma nebo čtyřmi čipsety „napájenými“ k sobě. Výsledkem by mohly být poměrně šílené konfigurace s až 40 procesorovými a 128 grafickými jádry.

iPad Pro: miniLED i pro 11palcový model

Šuškanda koluje i okolo nového iPadu Pro. Ten by se měl údajně v příštím roce dočkat nového designu se skleněnými zády, která by umožňovala implementaci bezdrátového nabíjení (včetně reverzního nabíjení iPhonů nebo AirPodů). Kromě toho by se menší 11“ model mohl dočkat miniLED displeje, který u současné generace dostala pouze větší 12,9“ varianta. S odhalením nových iPadů se počítá někdy na jaře příštího roku.

iPhone SE 3: staré tělo, nový procesor

Na jaře bychom se měli dočkat i třetí generace iPhonu SE. Oproti minulým letům se bude zřejmě jednat pouze o drobný upgrade současné generace, který se odehraje zejména uvnitř. Na místo čipsetu má být osazen aktuální Apple A15 Bionic, což znamená nejen výrazně vyšší výkon, ale i podporu sítí 5G.

Vzhled telefonu patrně zůstane neměnný, což je možná trochu škoda – malý displej s obludně velkými rámečky už se dnes nenosí ani u těch nejlevnějších telefonů.

iPhone 14: mini nahradí Max

Prakticky s jistotou se můžeme příští rok v září těšit i na nové iPhony generace 14. Opět bychom se měli dočkat čtyř modelů, ovšem oproti minulým letům s poměrně značnou odlišností – z nabídky vypadne varianta mini a nahradí ji základní iPhone 14 Max. Apple tak bude nabízet jak základní řadu, tak modely Pro ve dvou stejných velikostech – s 6,1 a 6,7palcovými displeji.

Základní modely od variant Pro od sebe příští rok odlišíte na první pohled – zatímco iPhone 14 a 14 Max si mají ponechat současný výřez pro TrueDepth kameru, modely iPhone 14 Pro a 14 Pro Max budou mít selfie kamerku schovanou v otvoru displeje, přičemž veškeré ostatní senzory Apple ukryje přímo pod displej.

Apple by měl také zvednout rozlišení hlavního fotoaparátu, a to z 12 na 48 megapixelů. Díky technologii slučování informací ze sousedních pixelů do jednoho by však stejně nové iPhony měly fotit 12Mpx snímky, ovšem s větším množstvím detailů. Poslední spekulovanou novinkou je odstranění slotu na fyzickou SIM u vybraných variant.

Apple Watch Series 8: nové senzory a outdoorová verze

Letošní hodinky Apple Watch Series 7 přinesly poměrně nudný upgrade, prakticky u nich došlo pouze ke zvětšení displejů. Spekulace o rovných bocích se nepotvrdily, což je vlastně dobře – při schovávání hodinek do rukávu by to bylo poměrně nepraktické.

U příští generace Apple Watch tak zřejmě zůstane design ponechán, ovšem spekuluje se o nových senzorech, zejména o teploměru. Mluví se rovněž o speciální pogumované verzi pro sportovce.

AirPods Pro 2: změří sport i zdraví

Z nositelné elektroniky je pravděpodobné i odhalení druhé generace sluchátek AirPods Pro. I toto příslušenství Apple údajně naučí sledovat zdravotní a fitness funkce, a to i přes spekulovaný kompaktnější design. Ten bude pravděpodobně spočívat v odstranění nebo zkrácení nožičky.

One More Thing?

Výše uvedené novinky můžeme očekávat poměrně se značnou jistotou, ovšem je dost možné, že nás Apple překvapí i jinými produkty. Hojně se spekuluje například o příchodu náhlavní soupravy pro virtuální/rozšířenou realitu nebo o znovuoživení bezdrátové nabíječky AirPower.

