Microsoft ukončil výrobu Xboxu One. Sony s PS4 stále počítá

Microsoft v tichosti zastavil produkci Xboxu One X a Xboxu One S All-Digital už před oficiálním představením nové konzole Xbox Series X. Na konci roku 2020 pak ukončil i výrobu modelu Xbox One S a prodejcům dal prostor k doprodeji skladových zásob těchto konzolí, přiznala nyní Cindy Walker z Microsoftu magazínu The Verge.

Taktéž Sony plánovalo ukončit výrobu starší konzole PS4 ještě ke konci roku 2021, nakonec se ale chystá vyrobit ještě další milion těchto zařízení v průběhu letošního roku. Sony tímto postupem částečně řeší problémy s výrobou nové konzole PS5, která je stále nedostatkovým zbožím.

Microsoftu se nyní daří pokrývat poptávku alespoň levnější konzolí Xbox Series S, přičemž dostupnost dražší varianty Xbox Series X stále není bezproblémová. Určitě je na tom ale nyní lépe než Sony a může si tak dovolit soustředit se pouze na výrobu nových modelů a ukončit produkci těch starých.

Konzole Xbox Series S byla hitem letošních Vánoc. Může za to děkovat patrně i své lepší skladové dostupnosti a nižší cenovkou v porovnání s dražšími Series X nebo PS5. Z celé situace nyní patrně více těží právě Microsoft a Sony dohání, co ještě dohnat může.