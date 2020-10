Microsoft Surface Laptop Go oficiálně: dostupný notebook s 12,5“ displejem

Microsoft dnes potichu představil dva počítače, mezi nimi zbrusu nový notebook Surface Laptop Go. Stejně jako v případě tabletu Surface Go se jedná o vstupní zařízení do rodiny Surface, které má nalákat na příznivější cenu, kompaktní rozměry, nízkou hmotnost a na další benefity, na které jsou uživatelé počítačů Microsoft Surface zvyklí.

Microsoft Surface Laptop Go: odpustíte mu úsporná opatření?

Surface Laptop Go je aktuálně nejmenším notebookem, který Microsoft vyrábí. Zatímco standardní Surface Laptopy mají 13,5 a 15“ displeje, Laptop Go má pouze 12,45“ zobrazovač. I v tomto případě je poměr stran 3:2, zamrzí však nižší rozlišení 1 536 × 1 024 pixelů, což znamená velmi podprůměrnou jemnost 148 ppi. Displej je opatřen dotykovou vrstvou, která je schopná rozpoznat až 10 prstů najednou.

Počítač dostal hliníkové víko, tělo samotné je vyrobeno ze speciálního polykarbonátového kompozitu se skelnými vlákny a dalších složek, které z 30 procent pocházejí z recyklovaných surovin. Microsoft jej bude nabízet v barvách Ice Blue, Sandstone a Platinum. Hmotnost počítače se podařilo udržet na 1 110 gramech, fyzické rozměry v zavřeném stavu jsou 278,18 × 205,67 × 15,69 mm.

Základnu počítače z velké části vyplňuje plnohodnotná klávesnice dráhou kláves 1,3 mm a regulovatelným podsvícením. Součástí klávesnice je i zamykací tlačítko s vestavěnou čtečkou otisků prstů, která slouží k biometrickému ověření uživatele v rámci funkce Windows Hello.

Skener obličeje Microsoft zřejmě kvůli úspoře nákladů vynechal, přítomna je však alespoň 720p webkamera, která v koronavirových videokonferencích potěší přítomností dvou studiových mikrofonů. Přehrávání hudby pak obstará dvojice reproduktorů s certifikací Dolby Audio Premium.

Uvnitř počítače tepe procesor Intel Core i5-1035G1, při běžných činnostech vám tak výkon chybět nebude. Procesoru je k ruce buď 4, nebo 8 GB operační paměti, úložiště tvoří buď 64GB eMMC, nebo výkonnější SSD s kapacitami 128 a 256GB. Slot na paměťové karty na počítači přítomen není. Bezdrátovou konektivitu zastupuje Wi-Fi 6 a Bluetooh 5, pro fyzické propojení s okolním světem jsou připraveny porty USB-A, USB-C, sluchátkový jack a port Surface Connect.

Poslední jmenovaný zároveň slouží i k nabíjení vestavěného akumulátoru, který má zajistit až 13hodinovou výdrž při běžné aktivitě. 33W nabíječka má být schopná dobít za hodinu 80 procent energie. Na Surface Laptopu Go běží operační systém Windows 10 Home s aktivovaným S Mode a možností dodatečného upgradu na Windows 10 Pro.

Cena a dostupnost

Surface Laptop Go půjde do prodeje 27. října, ceny v německém Microsoft Store jsou následující:

RAM Úložiště Cena v EUR Cena v CZK Poznámka 4 GB 64 GB eMMC 613,14 EUR 16 500 korun tento model postrádá čtečku otisků prstů 8 GB 128 GB SSD 778,86 EUR 21 000 korun 8 GB 256 GB SSD 973,82 EUR 26 200 korun

Jakmile budeme znát lokální ceny, do článku je doplníme.