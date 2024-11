Microsoft stále pracuje na herní konzoli „do kapsy“. Šéf Xboxu prozradil, v jakém stavu se projekt nachází

Dočkáme se přenosné konzole s logem Xboxu na zádech?

Šéf herní divize Microsoftu to nevylučuje, zároveň ale krotí očekávání

Podle něj bude trvat ještě několik let, než bude mít gigant z Redmondu konzoli hotovou

Přenosné konzole a malé počítače jsou v současné době velmi v kurzu. Celý segment výrazně nastartovalo Nintendo, jehož Switch je jednou z nejúspěšnějších konzolí v historii, a špatně se nedaří ani Steam Decku či jeho alternativám, jako jsou ty od Asusu. Zatímco Sony, které dříve bylo v tomto segmentu pevné v kramflecích, s plnohodnotným handheldem stále otálí, v případě Microsoftu se už nějakou dobu spekuluje, že na své vůbec první přenosné konzoli aktivně pracuje.

Xbox handheld ještě nějakou dobu neuvidíme, tvrdí Spencer

Šéf divize Xbox Phil Spencer v rozsáhlém rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že herní gigant pracuje na prototypech a aktivně zvažuje své možnosti v tomto segmentu. Zároveň dodal, že uvedení vlastní přenosné konzole na trh není otázkou několika měsíců, ale spíše let. Spencer zmínil, že Xbox se v současné době zaměřuje na to, aby jeho aplikace lépe fungovala na stávajících zařízeních, ať už těch mobilních, nebo těch vybavenějších. Zároveň uznal, že prostředí aplikace Xbox je sice dobré, ale rozhodně by mohlo být výrazně lepší.

„Z dlouhodobého hlediska se mi líbí, že vyrábíme zařízení,“ nechal se slyšet šéf Xboxu. „A myslím si, že náš tým by mohl být v tomto ohledu skutečně inovativní, nicméně nechceme nic uspěchat,“ dodal. Vlastní přenosná konzole od Microsoftu určitě v rámci obchodního modelu dává v jistém ohledu smysl. Jedním z hlavních produktů je totiž herní knihovna Game Pass, která je v případě přenosných konzolí závislá na hardwaru třetí strany. Jestli ale může být Microsoft s přenosným Xboxem úspěšný, to už je otázka, na kterou si budou muset v Redmondu odpovědět dříve, než vlastní konzoli vypustí do světa.