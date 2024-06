Microsoft představil tři nové konzole Xbox, nevyloučil ani handheld

Xbox Series X dostal dvojici nových verzí, Series S bude na výběr s kapacitou 1 TB

Bílá konzole Series X je kompletně digitální, Galaxy Black nabídne kromě speciální úpravy i 2TB úložiště

Šéf Xboxu Phil Spencer nevyloučil příchod handheldu

Na konzolovém trhu jsou aktuálně tři velcí hráči: Sony, Microsoft a Nintendo. Zatímco prodejním číslům bezkonkurenčně kraluje firma z japonského Kjóta, Sony a Microsoft si musejí vystačit se zbytkem. Vzhledem k životnímu cyklu současných konzolí se předpokládá, že se brzy dočkáme mezigeneračních zařízení, které přinesou především vyšší výkon, avšak zachovají kompatibilitu. Ačkoli Sony se pomalu již připravuje na vydání PlayStation 5 Pro (o kterém se čile spekuluje), Microsoft mezitím překvapil trojicí nových Xboxů.

Bílá digitální verze Series X i limitovaná edice

Nová varianta bílé konzole Xbox Series X nebude obsahovat diskovou mechaniku a bude zcela digitální. Hardwarové specifikace jsou jinak totožné s klasickou konzolí Xbox Series X. Nový bílý model bude k dispozici s 1TB úložištěm ještě letos za cenu 450 dolarů (cca 12 500 Kč s daní). Kromě toho Microsoft představil také speciální edici Xboxu Series X jménem Galaxy Black, která má kromě černé barvy a hvězdných detailů také sytě zelené prvky typické pro Xbox. Oproti základní variantě se kromě barev bude lišit také vnitřním úložištěm, které naroste na 2 TB, a cenou 600 dolarů (cca 16 500 Kč s daní).

Třetím do party je poté Xbox Series S, který je sice na první pohled totožný, ale uvnitř najdeme interní paměť o velikosti 1 TB, což byla jedna z velkých překážek cenově dostupného Xboxu. S pamětí nicméně narostla také cena, konkrétně na 350 dolarů (cca 9 700 Kč s daní). To nicméně není jediná zásadní informace. Šéf Microsoftu Phil Spencer již několik měsíců naznačuje, že by se mohl objevit handheld s logem Xbox. Začátkem tohoto roku prohlásil, že je velkým fanouškem handheldů, a nyní v rozhovoru pro IGN prohlásil, že by Microsoft měl mít vlastní handheld.

Je to zatím největší náznak toho, že Microsoft pracuje na vlastním handheldu, o kterém se spekuluje už nějaký ten pátek. „Budoucnost v oblasti hardwaru vypadá skvěle. Práce, kterou tým dělá v souvislosti s různými formami a různými způsoby hraní, mě neuvěřitelně těší,“ řekl Spencer.

Když byl Spencer dotázán, zda bude handheld Xbox streamovat hry, nebo je půjde hrát lokálně, prozradil, že Microsoft uvažuje spíše o skutečném handheldovém herním zařízení než o něčem ve stylu PlayStation Portal. „Mám rád svůj ROG Ally, svůj Lenovo Legion Go, svůj Steam Deck. Myslím, že možnost hrát hry lokálně je opravdu důležitá,“ řekl Spencer. Jestli se handheldu s logem Xbox někdy dočkáme, je nicméně otázka, avšak daleko k tomu Microsoft rozhodně nemá.