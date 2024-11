Microsoft plánuje vlastní Xbox obchod na Androidu. Spuštění nejde podle plánu

Microsoft chce spustit Xbox mobilní obchod, jako přímou konkurenci pro Google Play

Regulační pravidla Googlu zatím spuštění brzdí

Alternativní obchod by mohl přinést větší svobodu pro uživatele a vývojáře mobilních her

Microsoft oficiálně oznámil, že má hotovou Xbox aplikaci pro nakupování a stahování her přímo v systému Androidu. Její spuštění je však prozatím omezeno pravidly platformy Google. Tento krok by měl umožnit lepší dostupnost her a rozšíření uživatelských možností mimo tradiční obchod Google Play. Cílem je vytvořit sjednocené prostředí, které zahrnuje úspěšné tituly včetně Minecraftu nebo Candy Crush.

Alternativa ke Google Play

Microsoft se dlouhodobě snaží o větší nezávislost na konkurenčních platformách. Nový obchod by měl být alternativou ke Google Play, čímž chce Microsoft rozšířit nabídku her a oslovit větší sortiment lidí. Podle výkonné ředitelky Microsoftu by navíc knihovna her, uživatelské rozhraní a odměny měly být snadno přenositelné mezi zařízeními​.

3/4: Due to a temporary administrative stay recently granted by the courts, we are currently unable to launch these features as planned. Our team has the functionality built and ready to go live as soon as the court makes a final decision. — BondSarahBond (@bondsarahbond.bsky.social) 2024-11-27T21:15:23.695Z

Spuštění obchodu se komplikuje kvůli regulačním problémům. „Kvůli dočasnému správnímu pozastavení, které nedávno udělil soud, nemůžeme v současné době spustit tyto funkce podle plánu. Náš tým má tyto funkce vytvořené a připravené ke spuštění, jakmile soud vydá konečné rozhodnutí,“ sdělila výkonná ředitelka společnosti Microsoft, Sarah Bond. Google na svých platformách striktně kontroluje distribuční modely aplikací, takže alternativní obchody mají v tomto směru omezené možnosti.

Mobilní obchod je součástí ambiciózní strategie Microsoftu, která zahrnuje rozšíření jejich působení do mobilního sektoru a zároveň větší nezávislost na jiných značkách. Spuštění Xbox obchodu by mohlo těžit také z populárních her jako Call of Duty Mobile, které taktéž přejde do vlastnictví Microsoftu​.

4/4: We are eager to launch and give more choice and flexibility to players. — BondSarahBond (@bondsarahbond.bsky.social) 2024-11-27T21:15:23.765Z

Microsoft se chce zaměřit na evropské trhy, kde je legislativa vůči monopolním praktikám velkých technologických společností přísnější. Akt o digitálních trzích by mohl společnosti otevřít dveře k úspěšnému spuštění obchodu, zejména právě v Evropské unii​.

Jaké jsou výhody pro uživatele?

Xbox obchod by mohl hráčům nabídnout nejen širší výběr her, ale i nižší poplatky za transakce, což je častá kritika současných mobilních platforem. Microsoft se snaží zajistit, aby nové prostředí bylo pro hráče co nejdostupnější a přinášelo jim výhody nejen v cenách, ale i v uživatelském komfortu​.

Pokud se Microsoftu podaří obchod spustit, mohlo by to znamenat výraznou změnu v mobilním herním průmyslu. Vytvoření konkurence vůči Googlu by mohlo přinést hráčům větší svobodu a pro herní vývojáře by mohly vzniknout lepší podmínky.