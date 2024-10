Přímo z mobilu si nakoupíte hry pro svoji konzoli. Aplikace Xbox pro Android dostane nové funkce

Google loni v prosinci prohrál tříletý soud se společností Epic Games, která protistranu nařkla ze zneužívání monopolních praktik. Porota okresního soudu v Severní Kalifornii dala hernímu studiu za pravdu a přinutila Google, aby umožnil vývojářům používat alternativní platební systémy a distribuční kanály. Tím však tento spor neskončil.

Společnost Epic Games v minulém týdnu podala u kalifornského okresního soudu na Google novou žalobu kvůli údajnému omezování konkurence a nečekaně rychle se dočkala verdiktu – okresní soudce James Donato vydal trvalý soudní příkaz, podle kterého Google musí na tři roky otevřít svůj obchod Play konkurenčním digitálním obchodům. Kromě toho Google nesmí uzavírat s tvůrci aplikací a her exkluzivní dohody bránící prodeji titulů na konkurenčních tržištích, a také nesmí vývojáře nutit k využívání jeho vlastního platebního systému.

Nařízení soudu má vstoupit v platnost už letos 1. listopadu, na což se připravuje nejen studio Epic Games, ale i další velcí hráči včetně Microsoftu.

Prezidentka Xboxu Sarah Bond vydala oficiální prohlášení, podle kterého budou moci uživatelé nakupovat a hrát hry přímo z mobilní aplikace Xbox pro Android. Dosud bylo možné skrze aplikaci pouze stahovat již nakoupené hry do konzole Xbox, předplatitelé služby Game Pass Ultimate dokonce mohli hry přímo z konzole na telefon streamovat. Pokud by Microsoft hry v rámci aplikace hry přímo prodával, musel by se s Googlem dělit o provize, tato starost mu ale díky rozhodnutí kalifornského soudu odpadne.

The court's ruling to open up Google´s mobile store in the US will allow more choice and flexibility. Our mission is to allow more players to play on more devices so we are thrilled to share that starting in November, players will be able to play and purchase Xbox games directly…

— BondSarahBond (@BondSarah_Bond) October 10, 2024