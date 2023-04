Microsoft chystá nové počítače. Surface Go dostane ARMový procesor, Surface Pro menší displej

Surface Pro letos údajně dorazí ve variantě s menším displejem

Surface Go 4 by měl pohánět Snapdragon 7c

Prakticky každý říjen Microsoft představuje nové počítače Surface, a ani letošní rok by neměl být výjimkou. Loni se redmondští omezili pouze na výměnu procesorů ve stávajících zařízeních, letos by měly být novinky o poznání zajímavější. Zac Bowden ze serveru Windows Central přinesl v tomto týdnu exkluzivní informace o tabletech Surface Pro a Surface Go.

Surface Pro s menším displejem

Prvním zařízením, které Microsoft údajně chystá, je Surface Pro s menším displejem vyvíjený pod kódovým označením Luxor. Počítač má dostat 11″ obrazovku, tudíž by měl mít obdobné rozměry jako Surface Go, avšak můžeme od něj očekávat lepší hardwarovou výbavu, např. výkonnější procesory a displej s vyšší obnovovací frekvencí.

Microsoft bude chtít s menším Surfacem Pro srovnat síly s iPady Pro, které Apple rovněž nabízí ve dvou úhlopříčkách. V Redmondu aktuálně pracují na úpravách systému Windows 11, aby se lépe na menších displejích ovládal – nedávno jsme se například dočkali tabletového režimu, který zmenšuje hlavní panel, čímž zvětšuje prostor pro samotné aplikace. Brzy by měly přijít další optimalizace pro dotykové ovládání, například v Průzkumníkovi souborů, na zamykací obrazovce nebo na samotné ploše.

Surface Go s ARMovým procesorem

Nový Surface Pro ale nemá být jediným kompaktním tabletem, který Microsoft chystá. Podle Zaca Bowdena je v přípravě čtvrtá generace Surface Go s kódovým označením Tanta, která má vůbec poprvé dostat do svých útrob ARMový čipset. Ty Microsoft dosud nasazoval pouze do řady Pro, kde oproti procesorům od Intelu nabízely větší výdrž a instantní 4G konektivitu, na druhou trpěly horším výkonem a omezenou podporou aplikací. U drahého Surface Pro se s těmito nedostatky těžko srovnává, ovšem u Surface Go 4 by příliš vadit nemusely.

Surface Go 4 má údajně pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 7c, pravděpodobně lehce upravený samotným Microsoftem. Čip by měl nabídnout větší výdrž na baterii, a pravděpodobně také 5G konektivitu, což by byla v případě rodiny Surface Go premiéra. V nabídce by nicméně měl zůstat i klasický model s procesory od Intelu.

Premiéra nového Surface Go byla údajně plánována již na letošní jaro, avšak Microsoft své původní plány změnil. Pravděpodobně se jej tak dočkáme v tradičním říjnovém termínu společně s menším Surfacem Pro.