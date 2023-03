Microsoft Build 2023 proběhne v květnu: v hlavní roli umělá inteligence a Windows

Google v minulém týdnu oznámil termín konání své vývojářské konference I/O, nyní se přidává Microsoft s konferencí Build. Tradiční akce letos proběhne v termínu 23. – 25. května, některé workshopy se ale uskuteční už 22. května.

Po covidové pauze se Microsoft Build vrací ke klasickému programu s fyzickou účastí – ta byla v minulých letech vyloučená, pouze loni se odehrála v omezené formě. Digitální část konference bude zdarma, vyžadována je registrace účastníka na této webové stránce.

