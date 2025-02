Microsoft a Google se letos nedomluvily: konference Build a I/O proběhnou ve stejném termínu

Letošní květen bude stejně jako v minulých letech patřit dvěma významným vývojářským konferencím Microsoft Build a Google I/O. Oba američtí giganti již potvrdili přesné termíny, které se ale překvapivě kryjí – vývojáři aplikací a her pro platformy od Googlu a Microsoftu se tak budou muset rozhodnout, kterou konferenci budou sledovat, popř. které se osobně zúčastní.

Jako první bylo oznámeno konání vývojářské konference Build od Microsoftu. Tato čtyřdenní událost odstartuje 19. května, fyzicky se odehraje v Seattle Convention Center, ovšem nepochybně budou k dispozici online streamy – jak z úvodní keynote, tak i z dílčích specializovaných přednášek.

We’re building a new path forward. Come join us at #MSBuild , May 19 – 22, 2025. https://t.co/MflbdY5UAh pic.twitter.com/YbRLwmepK1

Microsoft v pozvánkách přímo neprozradil, jaké bude u letošního ročníku konference Build nosné téma, dá se ale předpokládat, že důraz bude kladen na umělou inteligenci, ať už v rámci redmondských služeb, nebo přímo v počítačích z rodiny Copilot+ PC. Koneckonců někdy před konferencí Build by měly být představeny nové počítače Surface Pro a Surface Laptop s menšími displeji a procesory Snapdragon X od Qualcommu.

Pravděpodobně také uslyšíme o využívání asistenta Copilot v aplikacích Microsoft 365, kvůli čemuž před nedávnem zdražilo předplatné pro běžné spotřebitele.

V tomto týdnu oznámil Google, že svoji dvoudenní konferenci I/O odstartuje 20. května, tedy den po Microsoftu. Stejně jako v minulých letech nás čeká nejprve úvodní prezentace, která se fyzicky uskuteční v amfiteátru Shoreline v Mountain View v Kalifornii a bude přenášena online.

The countdown to #GoogleIO begins! 🎉 Join us on May 20-21 for live streamed keynotes, sessions and more → https://t.co/BJCe4w8BPR pic.twitter.com/YBo0QjOMK1

— Google (@Google) February 11, 2025