MicroLED pro Apple Watch Ultra je stále ve hře, hledá se dodavatel

Nasazení displeje technologie microLED do hodinek Watch Ultra je údajně stále ve hře

Podle několika zdrojů Apple vyjednává s několika tchajwanskými dodavateli

Zrušení plánů kvůli vysoké výrobní ceně je nicméně stále na pořadu dne

Chytré hodinky Apple Watch Ultra patří mezi to nejlepší, co můžete na svém zápěstí mít, pokud máte v kapse iPhone. Apple stále hledá cesty, jak své produkty udělat ještě lepšími – v případě jeho nejvybavenějšího modelu se spekuluje o použití displeje vyrobeného technologií microLED. Jak jsme ale informovali v minulém měsíci, tento plán je v ohrožení, neboť gigantovi z Cupertina se nedaří najít dostatečně spolehlivého dodavatele, který by dodal dostatek panelů v požadované kvalitě a za správnou cenu. Datum uvedení Apple Watch Ultra s microLED panelem se tak posunul na rok 2026 a i ten je zmiňován s otazníkem.

Dostanou Watch Ultra nakonec microLED displej?

Minulý týden dodavatelská společnost OSRAM oznámila, že stěžejní projekt Applu byl nečekaně zrušen. Konzultanti dodavatelského řetězce displejů společnosti Counterpoint Research ovšem informovali server MacRumors, že tento projekt se týkal údajných hodinek Apple Watch s displejem microLED. Později se k této záležitosti vyjádřil analytik zaměřený na Apple Ming-Chi Kuo, který uvedl, že cupertinský obr tento projekt neplánuje v dohledné době realizovat.

Podle zpráv z Tchaj-wanu a Koreje se nicméně Apple věnuje nasazení technologie microLED do Watch Ultra i nadále. Servery DigiTimes a ETNews uvádějí, že Apple má stále několik interních týmů, které se věnují projektům microLED, a aktivně hledá alternativní dodavatele. Tchajwanské společnosti AU Optronics a PlayNitride patří mezi potenciální favority na pokrytí výrobních potřeb Applu. AUO právě zahájila hromadnou výrobu zobrazovacích panelů microLED pro hodinky, zatímco PayNitride se zaměřuje na výrobu čipů, které s těmito panely souvisejí.

Jednání mezi společnostmi Apple a PlayNitride údajně ztroskotala na rozsahu, AUO se však zřejmě ukázala jako slibný partner. Zprávy se shodují se společností TrendForce, která již dříve uvedla, že Tchaj-wan a Jižní Korea mají řadu výrobců čipů microLED, základních desek a souvisejících procesů. Kuo minulý týden prohlásil, že výrobní náklady na microLED jsou v současnosti příliš vysoké na to, aby byl projekt ekonomicky životaschopný. Podle zdrojů, na které se odvolává DigiTimes, však vysoké náklady na počáteční výrobu microLED zůstávají v rámci očekávání.

Z aktuálních informací vyplývá především to, že Apple pravděpodobně stále doufá, že v budoucnu přejde na microLED, ale hodinky Apple Watch Ultra nemusejí být nutně prvním produktem, který tuto technologii použije. Podle The Elec se Apple možná místo toho rozhodne upřednostnit technologii microLED pro budoucí, lehčí verze headsetu Vision Pro, zatímco bude čekat, až se sníží náklady na implementaci této technologie do hodinek.